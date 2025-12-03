Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες
«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες
Ο Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής της Λίβερπουλ είχε παίκτες και τον Σωτήρη Κυργιάκο και τον Σεμπάστιαν Λέτο
Επανασύνδεση με «αύρα»... Λίβερπουλ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Πριν το ματς ο τεχνικός του Τριφυλλιού Ράφα Μπενίτεθ είχε τετ α τετ και θερμό εναγκαλισμό, τόσο με τον Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και με τον Σωτήρη Κυργιάκο.
O Ισπανός Legend όχι απλά είχε συνεργαστεί με τον προπονητή και με τον team manager της Κηφισιάς στη Λίβερπουλ αλλά ήταν ο προπονητής που έδωσε το «OK» για την απόκτηση τους από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.
