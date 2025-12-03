«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Παναθηναϊκός Κηφισιά Ράφα Μπενίτεθ Σωτήρης Κυργιάκος Σεμπάστιαν Λέτο Λίβερπουλ

«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες

Ο Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητής της Λίβερπουλ είχε παίκτες και τον Σωτήρη Κυργιάκο και τον Σεμπάστιαν Λέτο

«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επανασύνδεση με «αύρα»... Λίβερπουλ στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πριν το ματς ο τεχνικός του Τριφυλλιού Ράφα Μπενίτεθ είχε τετ α τετ και θερμό εναγκαλισμό, τόσο με τον Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και με τον Σωτήρη Κυργιάκο.

O Ισπανός Legend όχι απλά είχε συνεργαστεί με τον προπονητή και με τον team manager της Κηφισιάς στη Λίβερπουλ αλλά ήταν ο προπονητής που έδωσε το «OK» για την απόκτηση τους από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ.

«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες
«Αύρα» Λίβερπουλ στη Λεωφόρο: Μπενίτεθ, Κυργιάκος και Λέτο τα είπαν πριν τον αγώνα του ΠΑΟ με την Κηφισιά, φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα

Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο

Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης