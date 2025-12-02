Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής κυνηγά τίτλο φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του
Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής κυνηγά τίτλο φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του
Ο 30χρονος Γιούρι ντε Καρβάλιο της Γκοϊτακάζ διεκδικεί το πρωτάθλημα της Série B2 του Καριόκα, αγωνιζόμενος με βραχιολάκι, ως όρο της ποινής του για διακίνηση ναρκωτικών
Μια απίστευτη ποδοσφαιρική ιστορία γράφεται αυτές τις μέρες στη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον 30χρονο μέσο Γιούρι ντε Καρβάλιο της Γκοϊτακάζ, ο οποίος διεκδικεί άνοδο φορώντας… ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» στον αριστερό του αστράγαλο, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκισή του.
Ο Γιούρι, που συνελήφθη το 2018 για διακίνηση ναρκωτικών και πέρασε περίπου επτά χρόνια στο σωφρονιστικό κέντρο Κρέσπο Ντο Κάστρο, επέστρεψε στα γήπεδα φέτος τον Μάιο, όταν του επετράπη να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του εκτός φυλακής, υπό κατ’ οίκον περιορισμό και με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το «βραχιολάκι» παραμένει μόνιμα στο πόδι του για την παρακολούθηση της θέσης του, όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στο να ξαναπιάσει την καριέρα του από εκεί που την άφησε.
Αγωνιζόμενος ως επιθετικός χαφ στη Γκοϊτακάζ, σύλλογο που συμμετέχει στη Série B2 του Καριόκα, ο Βραζιλιάνος μέσος έχει τραβήξει τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου, ιδιαίτερα μετά το πρώτο ματς του τελικού με τη Μακάε, όπου μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε περίπου 20 λεπτά με το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» να είναι εμφανές στον αστράγαλό του. Η εικόνα αυτή άναψε μεγάλη συζήτηση στη Βραζιλία για το αν είναι σωστό και ασφαλές να αγωνίζεται ποδοσφαιριστής με τέτοιο εξοπλισμό, όμως άνθρωποι κοντά στην ομάδα υποστηρίζουν ότι, παρότι αποτελεί ένα πρακτικό «εμπόδιο», δεν του στερεί τη δυνατότητα να παίξει.
Σε κανονιστικό επίπεδο, ο κανονισμός της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της πολιτείας του Ρίο (FFERJ) δεν περιλαμβάνει ειδική διάταξη που να απαγορεύει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», γεγονός που επιτρέπει στον Γιούρι να δηλώνεται κανονικά στη 18άδα και να αγωνίζεται, εφόσον τηρούνται οι όροι της ποινής του. Έτσι, ο Βραζιλιάνος μέσος βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του προπονητή του ενόψει του δεύτερου τελικού με τη Μακάε, από τον οποίο θα κριθεί ο νέος πρωταθλητής της τέταρτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου του Ρίο.
Όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά τον περιγράφουν ως «ήσυχο» και «ήρεμο» άνθρωπο, κάτι που έχει παίξει ρόλο ώστε ο σύλλογος να του δείξει εμπιστοσύνη παρά το βεβαρημένο παρελθόν του. Η Γκοϊτακάζ όχι μόνο του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, αλλά φέρεται αποφασισμένη να του προσφέρει και ανανέωση συμβολαίου μετά το τέλος της σεζόν, αν όλα κυλήσουν ομαλά.
