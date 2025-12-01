Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Μάχη ζωής για τον Λιούμποσλαβ Πένεφ - Σοβαρό πρόβλημα υγείας για τον βούλγαρο θρύλο
Μάχη ζωής για τον Λιούμποσλαβ Πένεφ - Σοβαρό πρόβλημα υγείας για τον βούλγαρο θρύλο
Ο 59χρονος πρώην διεθνής επιθετικός της Βαλένθια και της Ατλέτικο Μαδρίτης διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά και υποβάλλεται σε θεραπεία
Άσχημα νέα έρχονται από τη Βουλγαρία. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας, Λιούμποσλαβ Πένεφ, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα οι αναφορές από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν ότι έχει καρκίνο στα νεφρά. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, φέρεται να υποβάλλεται σε θεραπεία σε ογκολογική κλινική στη Γερμανία!
Πάντα κατά τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, ο Πένεφ έχει χάσει πολύ βάρος σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο οργανισμός του είναι πολύ εξασθενημένος. Για το λόγο αυτό οι γιατροί δεν μπορούν προς το παρόν να του κάνουν χημειοθεραπεία.
Με το που έγινε γνωστό στο κοινό ότι ο 59χρονος πρώην σέντερ φορ των Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης και Θέλτα, δίνει μάχη με την επάρατο νόσο, η οικογένειά του ξεκίνησε μια ανθρωπιστική καμπάνια ανοίγοντας λογαριασμό για τη συλλογή οικονομικής βοήθειας.
«Σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Λιούμποσλαβ Πένεφ μας χάρισε νίκες, περηφάνια και δύναμη, τώρα εμείς πρέπει να του δώσουμε ελπίδα. Σας παρακαλούμε, ας σταθούμε δίπλα του κι ας απλώσουμε το χέρι μας στον άνθρωπο που δεν σταμάτησε ποτέ να προσφέρει για την χώρα», ανέφερε η οικογένεια στην ενημέρωση προς τον Τύπο.
Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη του Πένεφ με σοβαρή ασθένεια. Την άνοιξη του 1994 διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων, λόγω του οποίου έχασε το Μουντιάλ των ΗΠΑ, όπου η Εθνική ομάδα πέτυχε ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από τη Ρουμανία.
Πηγή:ΑΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Πάντα κατά τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, ο Πένεφ έχει χάσει πολύ βάρος σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο οργανισμός του είναι πολύ εξασθενημένος. Για το λόγο αυτό οι γιατροί δεν μπορούν προς το παρόν να του κάνουν χημειοθεραπεία.
Με το που έγινε γνωστό στο κοινό ότι ο 59χρονος πρώην σέντερ φορ των Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης και Θέλτα, δίνει μάχη με την επάρατο νόσο, η οικογένειά του ξεκίνησε μια ανθρωπιστική καμπάνια ανοίγοντας λογαριασμό για τη συλλογή οικονομικής βοήθειας.
«Σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Λιούμποσλαβ Πένεφ μας χάρισε νίκες, περηφάνια και δύναμη, τώρα εμείς πρέπει να του δώσουμε ελπίδα. Σας παρακαλούμε, ας σταθούμε δίπλα του κι ας απλώσουμε το χέρι μας στον άνθρωπο που δεν σταμάτησε ποτέ να προσφέρει για την χώρα», ανέφερε η οικογένεια στην ενημέρωση προς τον Τύπο.
Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη του Πένεφ με σοβαρή ασθένεια. Την άνοιξη του 1994 διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων, λόγω του οποίου έχασε το Μουντιάλ των ΗΠΑ, όπου η Εθνική ομάδα πέτυχε ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από τη Ρουμανία.
Πηγή:ΑΠΕ
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα