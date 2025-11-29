Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
La Liga: Επέστρεψε στις νίκες και κρυφοκοιτάζει Ευρώπη η Χετάφε, 1-0 την Έλτσε - Δείτε το γκολ
Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Αραμπαρί έπειτα από ασίστ του Κίκο Φεμένια
Έπειτα από δύο σερί ήττες η Χετάφε επέστρεψε στα «τρίποντα», καθώς επικράτησε της Έλτσε με 1-0 στο "Coliseum" στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga και πλησίασε ξανά στον ένα βαθμό την πρώτη εξάδα και τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:
Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56' Αραμπαρί)
Μαγιόρκα-Οσασούνα 29/11
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 29/11
Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 29/11
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 29/11
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 30/11
Σεβίλλη-Μπέτις 30/11
Θέλτα-Εσπανιόλ 30/11
