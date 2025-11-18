Αρίνα Σαμπαλένκα: Το άλμπουμ από τις Μαλδίβες - «Όλη την εβδομάδα από μπικίνι σε φορέματα»
Αρίνα Σαμπαλένκα: Το άλμπουμ από τις Μαλδίβες - «Όλη την εβδομάδα από μπικίνι σε φορέματα»
Η τενίστρια από τη Λευκορωσία που τελείωσε τη χρονιά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει τις διακοπές της
Την... επιχείρηση «φορτίζω τις μπαταρίες μου» συνεχίζει η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά από άλλη μια απαιτητική χρονιά στα κορτ του τένις.
Στο πλαίσιο αυτό η τενίστρια από τη Λευκορωσία που τελείωσε τη χρονιά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει τις διακοπές της στις Μαλδίβες.
Μετά, λοιπόν, από τη βουτιά με τους καρχαρίες, η Σαμπαλένκα επέλεξε να ενημερώσει τους followers της στο Instagram για τις στιλιστικές της επιλογές στο νησί του Ινδικού Ωκεανού.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, «από τα μπικίνι στα φορέματα όλη την εβδομάδα».
