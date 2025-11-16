«Η μπάλα δεν λέει ψέματα» - Η αντίδραση του Ντόντσιτς στην airball βολή του Αντετοκούνμπο - Βίντεο
SPORTS
Λούκα Ντόντσιτς Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Λος Άντζελες Λέικερς

«Η μπάλα δεν λέει ψέματα» - Η αντίδραση του Ντόντσιτς στην airball βολή του Αντετοκούνμπο - Βίντεο

Ο Σλοβένος αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς διαμαρτυρήθηκε για το φάουλ που κέρδισε ο Γιάννης Αντετοκούνμο

«Η μπάλα δεν λέει ψέματα» - Η αντίδραση του Ντόντσιτς στην airball βολή του Αντετοκούνμπο - Βίντεο
Τα είχε όλα το παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς. 

Οι «Λιμνάνθρωποι» κέρδισαν 119-95 τα «Ελάφια» και την παράσταση έκλεψαν ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. 

Ένα από τα highlights του αγώνα διαδραματίστηκε προς το τέλος της 3ης περιόδου. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κερδίζει βολές και πάει στη γραμμή για να εκτελέσει. Της έχασε και τις δύο και η δεύτερη ήταν airball. 

Τότε η κάμερα έπιασε τον Λούκα Ντόντσιτς να σχολιάζει: «Η μπάλα δεν λέει ψέματα». Ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς είχε διαμαρτυρηθεί για το φάουλ που κέρδισε ο Έλληνας αστέρας των Μπακς. 



