«Η μπάλα δεν λέει ψέματα» - Η αντίδραση του Ντόντσιτς στην airball βολή του Αντετοκούνμπο - Βίντεο
Ο Σλοβένος αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς διαμαρτυρήθηκε για το φάουλ που κέρδισε ο Γιάννης Αντετοκούνμο
Τα είχε όλα το παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς.
Οι «Λιμνάνθρωποι» κέρδισαν 119-95 τα «Ελάφια» και την παράσταση έκλεψαν ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ένα από τα highlights του αγώνα διαδραματίστηκε προς το τέλος της 3ης περιόδου.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κερδίζει βολές και πάει στη γραμμή για να εκτελέσει. Της έχασε και τις δύο και η δεύτερη ήταν airball.
Τότε η κάμερα έπιασε τον Λούκα Ντόντσιτς να σχολιάζει: «Η μπάλα δεν λέει ψέματα». Ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς είχε διαμαρτυρηθεί για το φάουλ που κέρδισε ο Έλληνας αστέρας των Μπακς.
