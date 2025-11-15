Ευρωπαϊκοί τελικοί Beach Volley για πρώτη φορά στην Κρήτη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το CEV Beach Volley European Cup Final 2025, που φιλοξενήθηκε στο TUI Magic Life Candia Maris στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου, με τη σφραγίδα του Metaxa Hospitality Group. Η διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φίλων του beach volley από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέροντας μοναδικό θέαμα και υψηλού επιπέδου αγώνες.Το CEV Beach Volley European Cup Final 2025, που πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου στο Ηράκλειο, αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή του ευρωπαϊκού beach volley, φιλοξενώντας κορυφαίους αθλητές και ανεβάζοντας τον πήχη του ανταγωνισμού και του θεάματος στο υψηλότερο επίπεδο. Ο καλός καιρός, τα πέντε γήπεδα beach volley που δημιουργήθηκαν, οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris και η μοναδική κρητική φιλοξενία του Metaxa Hospitality Group πρόσφεραν τις ιδανικές συνθήκες για αγώνες στην άμμο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για αθλητές και θεατές. Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την Κρήτη ως ανερχόμενο διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο να φιλοξενεί αθλητικά γεγονότα υψηλού επιπέδου.Στη φετινή εκδήλωση, που συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο, συμμετείχαν εθνικές ομάδες από 12 χώρες. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει χωρίς κόστος τους αγώνες, γεμίζοντας τις κερκίδες. Με κορυφαία clubs από Γαλλία, Ισπανία, Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Τσεχία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Ελλάδα, το τουρνουά έφερε στην Κρήτη μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού beach volley. Ήταν μια εντυπωσιακή συνύπαρξη κορυφαίων αθλητών, που μετέτρεψαν κάθε σετ σε μια ξεχωριστή εμπειρία, χαρίζοντας στο κοινό συναρπαστικούς αγώνες, έντονα συναισθήματα και ανεπανάληπτο θέαμα.Στην κατηγορία των γυναικών, το ουκρανικό σωματείο Sunrise Beach Sports Academy, με κορυφαία την πρωταθλήτρια Ευρώπης Τετιάνα Λαζαρένκο, κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο επικρατώντας με δύο νίκες του ουγγρικού συλλόγου EDRA Tata, η μία εκ των οποίων ήρθε ύστερα από ένα δραματικό τάι μπρέικ. Η ουκρανική ομάδα έδειξε εξαιρετική ομαδικότητα και ψυχραιμία, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το λιθουανικό κλαμπ KBC Oxyklinika, που χρειάστηκε το χρυσό σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισπανικής CV Majadahonda. Στους άνδρες, το γαλλικό κλαμπ Re Beach Club, από το μικρό νησί Île de Ré στα δυτικά της Γαλλίας, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επικρατώντας του ολλανδικού ZVH Zevenhuizen σε έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στο χρυσό σετ, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο ένα event υψηλού επιπέδου.

Η Κρήτη στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητικού τουρισμού

Αθλητισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: Μια «πράσινη» διοργάνωση

Beach Volley από την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα

Υποστήριξη, ασφάλεια και τέχνη στη φετινή διοργάνωση

Η διεξαγωγή του CEV Beach Volley European Cup Final 2025 στο Ηράκλειο ανέδειξε για ακόμη μια φορά την Κρήτη ως κορυφαίο διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού. Η άψογη διοργάνωση, η ζεστή φιλοξενία και το έντονο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε από φίλους του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη, ενίσχυσαν σημαντικά την εικόνα του νησιού — και της Ελλάδας συνολικά — ως ιδανικού τόπου φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.Η Κρήτη φιλοξένησε ένα Ολυμπιακό άθλημα υψηλών απαιτήσεων, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Μια εκδήλωση θεωρείται πραγματικά επιτυχημένη, όταν μετατρέπει τον προορισμό σε σκηνικό εμπειριών, προσελκύει ταξιδιώτες από διαφορετικές αγορές και αφηγείται μια ιστορία που ταξιδεύει πολύ πέρα από τα όρια του αγώνα — όπως ακριβώς συνέβη με το CEV Beach Volley European Cup Final 2025 στο Ηράκλειο, που καθιέρωσε την Κρήτη ως επίκεντρο του ευρωπαϊκού και διεθνούς beach volley.Ο CEO του Metaxa Hospitality Group, κ. Ανδρέας Μεταξάς δήλωσε: «Ήταν χαρά και τιμή μας που φιλοξενήσαμε στο TUI Magic Life Candia Maris, μέλος του Metaxa Hospitality Group, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις beach volley στον κόσμο, το CEV Beach Volley European Cup Final 2025. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μας, αλλά και ο επαγγελματισμός, η εμπειρία και η αφοσίωση όλων των ανθρώπων μας, ανταποκρίθηκαν πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις μιας κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Φέτος γιορτάσαμε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Metaxa Hospitality Group και σε αυτή τη σημαντική χρονιά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ενισχύσαμε τις βάσεις ώστε η Κρήτη να αναδειχθεί σε έναν διεθνή και υψηλών προδιαγραφών προορισμό αθλητικού τουρισμού. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συνδιοργανωτές — την Περιφέρεια Κρήτης, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον Δήμο Μαλεβιζίου — για την εξαιρετική συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους. Η επιτυχία του θεσμού αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε δυνάμεις για την ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς προορισμού αθλητικών εμπειριών».Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, κ. Γιώργος Καραμπέτσος τόνισε: «Το CEV Beach Volley European Cup Final 2025 στο Ηράκλειο αποτέλεσε μια σπουδαία στιγμή για το ευρωπαϊκό και ελληνικό beach volley και σηματοδότησε ένα κορυφαίο γεγονός στο καλεντάρι του 2025. Η διοργάνωση έγινε στις αρχές Νοεμβρίου, μέσα σε γεμάτες εξέδρες με τους τουρίστες του νησιού να δείχνουν με την παρουσία τους το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη δυναμική που έχει το beach volley. Σκοπός της διοίκησης μας είναι οι διοργανώσεις beach volley και snow volley να γίνονται όλο το χρόνο εφόσον βέβαια το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο υψηλού επιπέδου ανταγωνισμός και η θερμή ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις κύρους με απόλυτη επιτυχία. Η επιλογή της Κρήτης και του TUI Magic Life Candia Maris επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού, που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, ενώ ενισχύει και το όραμά μας για τη διάδοση του αθλήματος σε κάθε γωνιά της χώρας. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Metaxa Hospitality Group, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Μαλεβιζίου και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν με συνέπεια και επαγγελματισμό στην υλοποίηση αυτής της άρτιας διοργάνωσης υψηλών προδιαγραφών».Η συνεργασία της ReHORECA με το Metaxa Hospitality Group και με το CEV Beach Volley European Cup Final αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί η σύνδεση του αθλητισμού με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενισχύοντας τον θεσμό με μια σύγχρονη, πράσινη διάσταση. Tο τουρνουά ευθυγραμμίστηκε με τις διεθνείς τάσεις των “Green Events” αποτελώντας μια μεγάλη αθλητική εκδήλωση στην Κρήτη με εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ΔσΠ). Παράλληλα, ανέδειξε το Metaxa Hospitality Group ως ηγέτη στη σύνδεση φιλοξενίας, αθλητισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον.Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με τη ζωντανή και ελεύθερη μετάδοση των αγώνων, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να απολαύσει το θέαμα από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι αγώνες προβλήθηκαν ζωντανά σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας ευρεία κάλυψη και άμεση πρόσβαση για όλους τους φίλους του beach volley.Οι χορηγοί του CEV Beach Volley European Cup Final 2025 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης. Η ANEK LINES διευκόλυνε τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις των ομάδων, εξασφαλίζοντας άνετο και ασφαλές ταξίδι από και προς την Κρήτη, ενώ η SΙΧΤ, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, φρόντισε για την ασφαλή μετακίνηση των αθλητών και των διοργανωτών εντός του νησιού. Η KORRES προσέφερε προστασία από τον ήλιο στις ηλιόλουστες ημέρες των τελικών, ενώ το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ υποστήριξε την ενυδάτωση των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ο εξαιρετικής ποιότητας καφές ΔΑΝΔΑΛΗ, έδωσε τον ρυθμό της διοργάνωσης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ενέργεια και τη συγκέντρωση που χρειάζονταν καθ’ όλη τη διάρκειά της. Στο τέλος των αγώνων απονεμήθηκαν στους νικητές ειδικά σχεδιασμένα μαρμάρινα έπαθλα, φιλοτεχνημένα από το Spira Marble Art Gallery και τον μαρμαρογλύπτη Γρηγόρη Κουσκουρή, εμπνευσμένα από τη θάλασσα της Κρήτης και το beach volley, προσφέροντας μια μοναδική καλλιτεχνική πινελιά που συνδύαζε την τοπική παράδοση με το πνεύμα του αθλήματος και συνέδεε την Αρχαία Ελλάδα με το σήμερα.Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις σε πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης:Ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, τιμήθηκε από τον κ. Ανδρέα Μεταξά, Chief Executive Officer του Metaxa Hospitality Group.Ο κ. Μενέλαος Μποκέας, Δήμαρχος Μαλεβιζίου, τιμήθηκε από τον κ. Σεραφείμ Καρουζάκη, Γενικό Διευθυντή του TUI Magic Life Candia Maris.Ο κ. Γιώργος Γκάγκαλης, Head of Beach Volleyball, European Volleyball Confederation, έλαβε βραβείο από την κα. Μαρία Παπαδάκη, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και της Επιτροπής Beach Volley.Ο κ. Γιώργος Καραμπέτσος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, τιμήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης κ. Νικόλαο Συριγωνάκη.Τέλος, ο κ. Αλέκος Παρασκευόπουλος, Beach Volleyball Coordinator της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έλαβε βραβείο από την κα. Φαίη Παπαϊωάννου, Senior Marketing & PR Manager του Metaxa Hospitality Group.Official Hospitality Sponsor ήταν το TUI Magic Life Candia Maris, μέλος του Metaxa Hospitality Group.Silver Sponsor ήταν η ANEK LINES.Official Mobility Partner ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.Partners ήταν οι ECOLAB, KRIVEK Group of Companies, SPORTADORE, KORRES.Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ.Official Coffee Sponsor ήταν ο καφές ΔΑΝΔΑΛΗ.Educational Partner ήταν το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.Health Partner ήταν το Cretan Medicare Ιατρική Φροντίδα Κρήτης.Supporters ήταν οι Anatomic Line, Assos Food Solutions, 3F Fasouletos Fresco Fruit, Spira Marble Art Gallery – Γρηγόρης Κουσκουρής, ReHORECA, Αγροτικός Συνεταιρισμός Οροπεδίου Λασιθίου και Kalimera Frouta.Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού και συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Metaxa Hospitality Group.