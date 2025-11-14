Γκολ και ασίστ ο Μέσι στο φιλικό των 7 εκατ. δολαρίων της Αργεντινής με την Ανγκόλα - Βίντεο

Ο Μέσι που γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της χώρας σημείωσε το 895ο γκολ της καριέρας του και έδωσε ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες