Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Γκολ και ασίστ ο Μέσι στο φιλικό των 7 εκατ. δολαρίων της Αργεντινής με την Ανγκόλα - Βίντεο
Γκολ και ασίστ ο Μέσι στο φιλικό των 7 εκατ. δολαρίων της Αργεντινής με την Ανγκόλα - Βίντεο
Ο Μέσι που γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της χώρας σημείωσε το 895ο γκολ της καριέρας του και έδωσε ασίστ στον Λαουτάρο Μαρτίνες
Άλλο ένα γκολ για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πλησιάζει τα 900 τέρματα στην καριέρα του (έχει πλέον 895) έφερε η φιλική νίκη της Αργεντινής με 2-0 κόντρα στην Αγκόλα, που διεξήχθη στο στάδιο «11 de Novembre» της Λουάντα. Το φιλικό αυτό είχε τεράστια οικονομική σημασία, καθώς απέφερε επτά εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία της AFA (η Αργεντίνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου), ποσό πολύ υψηλότερο από τα συνηθισμένα (συνήθως ένα φιλικό δεν ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια).
Ο Λέο Μέσι κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη (2-0) και με γκολ στο 85ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι όπου όλα περιστρέφονταν γύρω από εκείνον. Πριν σκοράρει, ο Μέσι είχε ήδη δώσει την ασίστ για το πρώτο γκολ της ομάδας στο 1-0, το οποίο σημείωσε ο Λαουτάρο Μαρτίνες.
Συμβολισμοί και ρεκόρ
Ο αγώνας ήταν ασυνήθιστος τόσο για τον αντίπαλο όσο και για το πρωτόκολλο, το οποίο ήταν γεμάτο συμβολισμούς και πολιτικές τελετές με παρόντα τον πρόεδρο της χώρας, Ζοάο Λουρένσο. Ο πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, απένειμε ένα τρόπαιο με τον αριθμό 50 στον Μέσι και τον αρχηγό της Ανγκόλας, Φρέντι, προς τιμήν της 50ης επετείου της χώρας.
Ο αγώνας είχε μικρή αγωνιστική ιστορία, καθώς η Αγκόλα δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία που υπερασπιζόταν ο Ρούλι.
Με το γκολ του, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έφτασε τα 36 τέρματα με την Εθνική, ξεπερνώντας τον Ερνάν Κρέσπο (35) και πλησιάζοντας τον Κουν Αγκουέρο (42).
Στο παιχνίδι πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους νέοι διεθνείς, όπως οι Χοακίν Πανιτσέλι, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, Κέβιν Μακ Άλιστερ και Μάξιμο Περόνε.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ο Λέο Μέσι κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη (2-0) και με γκολ στο 85ο λεπτό, σε ένα παιχνίδι όπου όλα περιστρέφονταν γύρω από εκείνον. Πριν σκοράρει, ο Μέσι είχε ήδη δώσει την ασίστ για το πρώτο γκολ της ομάδας στο 1-0, το οποίο σημείωσε ο Λαουτάρο Μαρτίνες.
Συμβολισμοί και ρεκόρ
Ο αγώνας ήταν ασυνήθιστος τόσο για τον αντίπαλο όσο και για το πρωτόκολλο, το οποίο ήταν γεμάτο συμβολισμούς και πολιτικές τελετές με παρόντα τον πρόεδρο της χώρας, Ζοάο Λουρένσο. Ο πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, απένειμε ένα τρόπαιο με τον αριθμό 50 στον Μέσι και τον αρχηγό της Ανγκόλας, Φρέντι, προς τιμήν της 50ης επετείου της χώρας.
🚨 Le président de l'Angola a remis un prix spécial à Leo Messi pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance du pays.— INTER MIAMI FAN FR (@Intermiamifr2) November 14, 2025
Messi est un symbole d'unité ⚽️❤️🐐 Il unit tout le monde par sa grandeur. pic.twitter.com/DN5pduu5J5
Με το γκολ του, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έφτασε τα 36 τέρματα με την Εθνική, ξεπερνώντας τον Ερνάν Κρέσπο (35) και πλησιάζοντας τον Κουν Αγκουέρο (42).
Στο παιχνίδι πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους νέοι διεθνείς, όπως οι Χοακίν Πανιτσέλι, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, Κέβιν Μακ Άλιστερ και Μάξιμο Περόνε.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα
Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο
«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα