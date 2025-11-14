Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Επιβράβευση για Φαρίντ: Πήρε τη θέση του Γκριγκόνις στους ξένους του Παναθηναϊκού στη Basket League
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Κένεθ Φαρίντ τον έβαλαν στην 8αδα των ξένων του ΠΑΟ
Σε αλλαγή στη σύνθεση της οκτάδας των ξένων της Stoiximan Basket League προχώρησε ο Παναθηναϊκός.
Ο Κένεθ Φαρίντ που εντυπωσίασε στα παιχνίδια της Euroleague με την Παρί και με τη Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις.
Αναλυτικά η 8άδα των ξένων στην Stoiximan GBL: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.
