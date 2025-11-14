Επιβράβευση για Φαρίντ: Πήρε τη θέση του Γκριγκόνις στους ξένους του Παναθηναϊκού στη Basket League
Σε αλλαγή στη σύνθεση της οκτάδας των ξένων της Stoiximan Basket League προχώρησε ο Παναθηναϊκός

Ο Κένεθ Φαρίντ που εντυπωσίασε στα παιχνίδια της Euroleague με την Παρί και με τη Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις. 

Αναλυτικά η 8άδα των ξένων στην Stoiximan GBL: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.

