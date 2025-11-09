Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Φαρίντ - «Θέλω να παίξω στην καλύτερη λίγκα της Ευρώπης»
Έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Φαρίντ - «Θέλω να παίξω στην καλύτερη λίγκα της Ευρώπης»
Ο Αμερικανός σέντερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει για 2+5 μήνες
Πανέτοιμος και αποφασισμένος ν' αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ακόμη σε υψηλό επίπεδο έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής ο Κένεθ Φαρίντ, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός σέντερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα υπογράψει για 2+5 μήνες στους «πράσινους», με την προοπτική να κάνει το ντεμπούτο του στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» που έρχεται στην Euroleague απέναντι στην Παρί, το βράδυ της Τρίτης (11/11).
Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του πρώην NBAer:
«Είναι η πρώτη μου φορά εδώ και είμαι ενθουσιασμένος. Μίλησα με τον κόουτς, αλλά σε αυτή τη φάση χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Να περάσω πρώτα τα ιατρικά και μετά θα μιλήσουμε περισσότερο για τον ρόλο μου. Όχι, δεν είναι περίεργο ότι θα πρέπει να παίξω σε 2 ημέρες.
Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, οπότε είναι απλά μια ακόμα ημέρα στη δουλειά για μένα. Είναι συναρπαστικό να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο και διασκεδαστικό, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ», είπε αρχικά ο Φαρίντ και πρόσθεσε για τον Παναθηναϊκό:
«Μιλάμε για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και θέλω να παίξω στην καλύτερα λίγκα της Ευρώπης. Θέλω να παίξω εδώ και να δείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ. Νομίζω ότι στην προηγούμενη θητεία μου δεν είχα αυτή την ευκαιρία και τώρα νομίζω ότι μπορώ να το κάνω.
Αισθάνομαι υπέροχα. Ξέρω ότι οι οπαδοί είναι ενθουσιώδεις κι εγώ τρέφομαι από αυτόν τον ενθουσιασμό και από τον κόσμο, οπότε θα πάρουν πολλά από εμένα. Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω ακόμα με τον Χουάντσο. Ανυπομονώ όμως να δω τα παιδιά και να μιλήσουμε, ώστε να πάρω ένα feedback για το τι πρέπει να κάνω, να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Ο κόσμος πρέπει να περιμένει να δει τον Manimal.»
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ο Αμερικανός σέντερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα θα υπογράψει για 2+5 μήνες στους «πράσινους», με την προοπτική να κάνει το ντεμπούτο του στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» που έρχεται στην Euroleague απέναντι στην Παρί, το βράδυ της Τρίτης (11/11).
Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του πρώην NBAer:
«Είναι η πρώτη μου φορά εδώ και είμαι ενθουσιασμένος. Μίλησα με τον κόουτς, αλλά σε αυτή τη φάση χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Να περάσω πρώτα τα ιατρικά και μετά θα μιλήσουμε περισσότερο για τον ρόλο μου. Όχι, δεν είναι περίεργο ότι θα πρέπει να παίξω σε 2 ημέρες.
Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, οπότε είναι απλά μια ακόμα ημέρα στη δουλειά για μένα. Είναι συναρπαστικό να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο και διασκεδαστικό, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ», είπε αρχικά ο Φαρίντ και πρόσθεσε για τον Παναθηναϊκό:
«Μιλάμε για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και θέλω να παίξω στην καλύτερα λίγκα της Ευρώπης. Θέλω να παίξω εδώ και να δείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ. Νομίζω ότι στην προηγούμενη θητεία μου δεν είχα αυτή την ευκαιρία και τώρα νομίζω ότι μπορώ να το κάνω.
Αισθάνομαι υπέροχα. Ξέρω ότι οι οπαδοί είναι ενθουσιώδεις κι εγώ τρέφομαι από αυτόν τον ενθουσιασμό και από τον κόσμο, οπότε θα πάρουν πολλά από εμένα. Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω ακόμα με τον Χουάντσο. Ανυπομονώ όμως να δω τα παιδιά και να μιλήσουμε, ώστε να πάρω ένα feedback για το τι πρέπει να κάνω, να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Ο κόσμος πρέπει να περιμένει να δει τον Manimal.»
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα