Παραιτήθηκε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, Νικήτας Βελιάς, μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τις αναρτήσεις του

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, Νικήτας Βελιάς, υπέβαλε την παραίτησή του, κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) η ΚΑΕ Ολυμπιακός.Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσαν παλιά σχόλιά του στο διαδίκτυο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας τον Νικήτα Βελιά για απόψεις που εξέφρασε στο παρελθόν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, η ομάδα παρέθεσε screenshots των εν λόγω σχολίων, τα οποία θεωρεί ότι θίγουν την ουδετερότητα και την αξιοπιστία του ρόλου του.Εν τέλει, η εν λόγω κίνηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφερε και την παραίτηση του Νικήτα Βελία, ο οποίος την υπέβαλε το πρωί της Παρασκευής (7/11) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Χριστόφορο Λινό.Ανακοίνωση κατά του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελιά, είχε εκδώσει χθες η ΚΑΕ Ολυμπιακός το απόγευμα της Πέμπτης (6/11), παραθέτοντας και σχετικά screenshots.“Θλίψη και οργή προκαλεί η αποκάλυψη της πλούσιας αρθρογραφίας του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, στο διαδίκτυο.Ο νέος Αθλητικός Δικαστής, με σειρά επώνυμων δημόσιων αναρτήσεων και σχολίων του, καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ. Γιαννακόπουλου, από «επιθέσεις». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επίμαχων αναρτήσεων έχουν γίνει σε γνωστά οπαδικά sites (της ομάδας του Παναθηναϊκού), όπου ο Δικαστής είναι τακτικότατος επισκέπτης.Πρόκειται για τον Αθλητικό Δικαστή που μόλις πρόσφατα, κατόπιν καταγγελίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απήλλαξε τον Δ. Γιαννακόπουλο από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 12.10.2025 μεταξύ των δύο ομάδων.Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την αγανάκτησή της για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ και απαιτεί την άμεση αντικατάστασή του.Είναι αυτονόητο ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για τη διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων της και την τιμωρία σκανδαλωδών συμπεριφορών που εκθέτουν τη Δικαιοσύνη”.