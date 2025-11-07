Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Παναθηναϊκός: Πλήρωσε το buy-out για τον Φαρίντ στην ομάδα της Ταϊβάν
Παναθηναϊκός: Πλήρωσε το buy-out για τον Φαρίντ στην ομάδα της Ταϊβάν
Οι Taiwan Steel Falcons ανακοίνωσαν την παραχώρηση του έμπειρου ψηλού της ομάδας τους
Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Κένεθ Φαρίντ, καθώς με ανακοίνωσή της η ομάδα του από την Ταϊβάν, γνωστοποίησε ότι σύλλογος από την Ευρώπη πλήρωσε το buy-out και αποχωρεί άμεσα.
Η ανακοίνωση της ομάδας από την Ταϊβάν:
«Οι Taiwan Steel Falcons ανακοινώνουν την ρήτρα αποχώρησης του Κένεθ Φαρίντ, αποχωρώντας επίσημα από την ομάδα. Η ομάδα του εύχεται ειλικρινά ένα επιτυχημένο μέλλον στο μπάσκετ
Οι Taiwan Steel Falcons έλαβαν ειδοποίηση από την ομάδα μάνατζερ του Φαρίντ νωρίς σήμερα το πρωί (7) ότι, σύμφωνα με τη «ρήτρα αποχώρησης» στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θα μεταγραφεί σε επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη.
Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και του πρακτορείου του και εύχεται ειλικρινά στον Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον.
Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, ο Φαρίντ θα χάσει τον αυριανό (8ο) εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ.
Ο Μανίμ είπε: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα Taiwan Steel που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκανε κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Η ανακοίνωση της ομάδας από την Ταϊβάν:
«Οι Taiwan Steel Falcons ανακοινώνουν την ρήτρα αποχώρησης του Κένεθ Φαρίντ, αποχωρώντας επίσημα από την ομάδα. Η ομάδα του εύχεται ειλικρινά ένα επιτυχημένο μέλλον στο μπάσκετ
Οι Taiwan Steel Falcons έλαβαν ειδοποίηση από την ομάδα μάνατζερ του Φαρίντ νωρίς σήμερα το πρωί (7) ότι, σύμφωνα με τη «ρήτρα αποχώρησης» στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θα μεταγραφεί σε επαγγελματική ομάδα στην Ευρώπη.
Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και του πρακτορείου του και εύχεται ειλικρινά στον Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον.
Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, ο Φαρίντ θα χάσει τον αυριανό (8ο) εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ.
Ο Μανίμ είπε: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα Taiwan Steel που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκανε κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα