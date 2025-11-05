Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Super League 1: Ο Γερμανός Σλάγκερ διαιτητής στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ της Κυριακής
O Ντάνιελ Σλάγκερ έχει σφυρίξει δύο διπλά σε ντέρμπι στη Super League 1
Μαζί του θα έχει τους συμπατριώτες του, Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ και Τομπίας Φριτζ βοηθούς, ενώ ο Ευαγγέλου θα είναι στο VAR. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει στο 4-2 του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο το 2023 και το 2024 στο 3-1 του ΠΑΟ πάλι στην έδρα των Πειραιωτών.
Αναλυτικά οι ορισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ
17:00 Παναιτωλικός-Λάρισα
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί : Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος
4ος : Ανδριανός
VAR : Πολυχρόνης, Κουμπαράκης.
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:00 Άρης-Αστέρας
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί : Μηνούδης, Κωνσταντίνου
4ος : Κεχαγιάς
VAR : Ευαγγέλου, Κουκουλάς.
15:00 Κηφισιά-Ολυμπιακός
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί : Φωτόπουλος, Στάικος
4ος : Κόκκινος
VAR : Παπαδόπουλος, Κατσκογιάννης.
17:00 Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί : Πάτρας, Νταβέλας
4ος : Νταούλας
VAR : Κουμπαράκης, Αντωνίου.
17:30 ΟΦΗ-ΑΕΚ
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί : Πετρόπουλος, Κόλιας
4ος : Δρακίδης
VAR : Τζήλος, Μπεκιάρης.
19:00 Ατρόμητος-Βόλος
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί : Αρμακόλας, Οικονόμου
4ος : Κατοίκος
VAR : Παπαπέτρου, Μέγας.
21:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Σλάγκερ
Βοηθοί : Βασίτσκι, Φριτς
4ος : Πολυχρόνης
VAR : Μίλερ, Ευαγγέλου.
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr