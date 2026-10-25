Αλγουαθίλ: Είμαι ευτυχισμένος για τη χαρά που δίνουμε στον κόσμο
SPORTS
Ιμανόλ Αλγουαθίλ Ολυμπιακός

Αλγουαθίλ: Είμαι ευτυχισμένος για τη χαρά που δίνουμε στον κόσμο

Ευτυχισμένος δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για τη χαρά που δίνει ο Ολυμπιακός στον κόσμο του

Αλγουαθίλ: Είμαι ευτυχισμένος για τη χαρά που δίνουμε στον κόσμο
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Μετά από καιρό ο Ολυμπιακός νίκησε με πολλά γκολ και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε ευτυχισμένος από την εικόνα της ομάδας του και τη χαρά που έδωσε στον κόσμο.

Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δήλωσε στο Magenta TV:

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, χαρούμενος γι’ αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, για τη χαρά που δίνουμε στον κόσμο. Είναι μεγάλη νίκη σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το γήπεδο είναι γεμάτο όμως όλα αυτά τώρα είναι παρελθόν και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.

Είναι αυτό που θέλαμε, είχαμε πει ότι όταν θα βρεθούμε σε ευκαιρίες για γκολ να το εκμεταλλευτούμε και να είμαστε αποτελεσματικοί, είχαμε ευστοχία, αποτελεσματικότητα και είμαι πολύ χαρούμενος για την πολύ καλή απόδοση των παικτών σήμερα».

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