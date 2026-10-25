Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) η άφιξη του Κόντσαρ

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται στη χώρα μας την Τρίτη (27/10), προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού





Πριν από λίγες μέρες οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είχαν γνωστοποιήσει την απόκτηση του έμπειρου καλαθοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.





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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.







Γεννήθηκε: 22/03/1996



Υπηκοότητα: ΗΠΑ



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Θέση: Γκαρντ



Προηγούμενες ομάδες



Purdue Fort Wayne (2015–2019)



Αντίστροφα μετρούν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άφιξη του Τζον Κόντσαρ. Ο Αμερικανός γκαρντ θα φτάσει την Τρίτη (27/10) στις 16:00 στη χώρα μας, προκειμένου να φορέσει τα «ερυθρόλευκα».Πριν από λίγες μέρες οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είχαν γνωστοποιήσει την απόκτηση του έμπειρου καλαθοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.Το who is whοΓεννήθηκε: 22/03/1996Υπηκοότητα: ΗΠΑΎψος: 1.96Θέση: ΓκαρντΠροηγούμενες ομάδεςPurdue Fort Wayne (2015–2019)

Memphis Grizzlies 2019–2026



Memphis Hustle 2019–2020



Utah Jazz 2026



Οι περσινοί αριθμοί του…



Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».