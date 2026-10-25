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Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) η άφιξη του Κόντσαρ
Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) η άφιξη του Κόντσαρ
Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται στη χώρα μας την Τρίτη (27/10), προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού
Αντίστροφα μετρούν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άφιξη του Τζον Κόντσαρ. Ο Αμερικανός γκαρντ θα φτάσει την Τρίτη (27/10) στις 16:00 στη χώρα μας, προκειμένου να φορέσει τα «ερυθρόλευκα».
Πριν από λίγες μέρες οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είχαν γνωστοποιήσει την απόκτηση του έμπειρου καλαθοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 22/03/1996
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.96
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Purdue Fort Wayne (2015–2019)
Πριν από λίγες μέρες οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είχαν γνωστοποιήσει την απόκτηση του έμπειρου καλαθοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Το who is whο
Γεννήθηκε: 22/03/1996
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.96
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Purdue Fort Wayne (2015–2019)
Memphis Grizzlies 2019–2026
Memphis Hustle 2019–2020
Utah Jazz 2026
Οι περσινοί αριθμοί του…
Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».
Memphis Hustle 2019–2020
Utah Jazz 2026
Οι περσινοί αριθμοί του…
Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».
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