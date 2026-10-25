Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) η άφιξη του Κόντσαρ
SPORTS
Ολυμπιακός άφιξη Τζον Κόντσαρ

Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) η άφιξη του Κόντσαρ

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται στη χώρα μας την Τρίτη (27/10), προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός: Την Τρίτη (27/10) η άφιξη του Κόντσαρ
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Αντίστροφα μετρούν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άφιξη του Τζον Κόντσαρ. Ο Αμερικανός γκαρντ θα φτάσει την Τρίτη (27/10) στις 16:00 στη χώρα μας, προκειμένου να φορέσει τα «ερυθρόλευκα». 

Πριν από λίγες μέρες οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είχαν γνωστοποιήσει την απόκτηση του έμπειρου καλαθοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/03/1996

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Κλείσιμο
Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Purdue Fort Wayne (2015–2019)

Memphis Grizzlies 2019–2026

Memphis Hustle 2019–2020

Utah Jazz 2026

Οι περσινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».
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