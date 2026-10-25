MLS: Το απίθανο γκολ του Ζίνκερναγκελ που τρέλανε τους πάντες, βίντεο
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Φίλιπ Ζίνκερναγκελ Σικάγο Φάιρ MLS Ατλάντα Γιουνάιτεντ

MLS: Το απίθανο γκολ του Ζίνκερναγκελ που τρέλανε τους πάντες, βίντεο

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ στη νικηφόρα αναμέτρηση της Σικάγο Φάιαρ με αντίπαλο την Ατλάντα Γιουνάιτεντ

MLS: Το απίθανο γκολ του Ζίνκερναγκελ που τρέλανε τους πάντες, βίντεο
Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στο MLS, με τον Φίλιπ Ζίνκερναγκελ της Σικάγο Φάιαρ να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με έναν τρόπο που δύσκολα συναντά κανείς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση ενός έμμεσου φάουλ μέσα από τη μικρή περιοχή, με την άμυνα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ να παρατάσσει οκτώ ποδοσφαιριστές μπροστά από την εστία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψει το γκολ.

Ωστόσο, ούτε η πολυπρόσωπη άμυνα στάθηκε αρκετή για να σταματήσει την προσπάθειά του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και να προκαλεί έκπληξη.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Σικάγο Φάιαρ να επικρατεί με 3-2, όμως η συγκεκριμένη φάση έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του αγώνα.


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