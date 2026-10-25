Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
MLS: Το απίθανο γκολ του Ζίνκερναγκελ που τρέλανε τους πάντες, βίντεο
MLS: Το απίθανο γκολ του Ζίνκερναγκελ που τρέλανε τους πάντες, βίντεο
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ στη νικηφόρα αναμέτρηση της Σικάγο Φάιαρ με αντίπαλο την Ατλάντα Γιουνάιτεντ
Ένα απίστευτο γκολ σημειώθηκε στο MLS, με τον Φίλιπ Ζίνκερναγκελ της Σικάγο Φάιαρ να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με έναν τρόπο που δύσκολα συναντά κανείς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση ενός έμμεσου φάουλ μέσα από τη μικρή περιοχή, με την άμυνα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ να παρατάσσει οκτώ ποδοσφαιριστές μπροστά από την εστία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψει το γκολ.
Ωστόσο, ούτε η πολυπρόσωπη άμυνα στάθηκε αρκετή για να σταματήσει την προσπάθειά του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και να προκαλεί έκπληξη.
Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Σικάγο Φάιαρ να επικρατεί με 3-2, όμως η συγκεκριμένη φάση έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του αγώνα.
Ο Δανός μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση ενός έμμεσου φάουλ μέσα από τη μικρή περιοχή, με την άμυνα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ να παρατάσσει οκτώ ποδοσφαιριστές μπροστά από την εστία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψει το γκολ.
Ωστόσο, ούτε η πολυπρόσωπη άμυνα στάθηκε αρκετή για να σταματήσει την προσπάθειά του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και να προκαλεί έκπληξη.
Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Σικάγο Φάιαρ να επικρατεί με 3-2, όμως η συγκεκριμένη φάση έκλεψε τις εντυπώσεις και έγινε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα του αγώνα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα