Νέος προεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν και προέκυψε η είδηση για τα εντάλματα σύλληψης των έξι εμπλεκομένων, η μοναδική επίσημη (ή και ανεπίσημη) τοποθέτηση από την πλευρά της

, μέχρι το πρωί της Κυριακής οπότε και ο κ. Λιόλιος λίγο πριν διαβεί την πόρτα του ανακριτή παραιτήθηκε, ήταν μία ανακοίνωση η οποία, ως είθισται, δεν έλεγε τίποτα επί της ουσίας: «

».

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο κ.Λιόλιος ουσιαστικά

, πρόλαβε την πιθανότητα να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της

, που αυτομάτως θα σήμανε και την έκπτωση του από το αξιώμα του προέδρου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένας παράγοντας εκπίπτει του αξιώματός του

.

Προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό βούλευμα, ενδέχεται να περάσουν

, όμως το αν θα του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης να ασχολείται με τα διοικητικά του μπάσκετ είναι κάτι που θα γινόταν γνωστό σήμερα το βράδυ μετά την απολογία του.

Με το που έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης του η ΕΟΚ έκανε διοικητικό συμβούλιο για να εκλέξει νέο πρόεδρο και αυτός ήταν ο Άγγελος Παπανικολάου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού

κάλεσε αύριο (Δευτέρα 26/10) τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ στο γραφείο του.

«

.»

Ήδη πάντως ο

, το μοναδικό ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ (δεν άνηκε σε κάποια παράταξη) με ανοικτή επιστολή του ζήτησε απ' όλα τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν προκειμένου τα σωματεία να εκλέξουν νέα διοίκηση.

Η αλήθεια είναι ότι από τους υπόλοιπους συμβούλους δεν είχε εκφραστεί τέτοια διάθεση, ωστόσο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο συμβούλιο της ΕΟΚ πέρα από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ (Α' αντιπρόεδρος όπως αναφέραμε και πιο πάνω), υπάρχει άλλος ένας εκρόσωπος της επαγγελματικής λίγκας, συν ένας εκπρόσωπος του ΠΣΑΚ (του συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι προέρχονται από άλλες παρατάξεις και προφανέστατα αυτό θα παίξει τον ρόλο του στις τελικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα.

Κλείσιμο