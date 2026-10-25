Νέος προεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου
Νέος προεδρος της ΕΟΚ ο Άγγελος Παπανικολάου
Όπως προέκυψε από το έκτακτο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου τον αντικατέστησε ο μέχρι πρότινος Ειδικός Γραμματέας - Νέο μέλος στο ΔΣ ο Περικλής Δορκοφίκης, διαψεύδει η ΕΟΚ τις παραιτήσεις άλλων μελών του ΔΣ
Η ΕΟΚ πραγματοποίησε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο προέκυψε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος είναι ο Άγγελος Παπανικολάου.
Ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2021, όταν είχε βγει τρίτος πίσω από Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα. Σε εκείνη την εκλογική διαδικασία είχε τη στήριξη του Γιώργου Βασιλακόπουλου.
Ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Στο επάγγελμα είναι γιατρός, έχοντας ειδικότητα καρδιολόγου.
Το έκτακτο συμβούλιο της ΕΟΚ είναι σε εξέλιξη καθώς πέρα από νέο πρόεδρο, υπάρχει και νέο μέλος με τον Περικλή Δορκοφίκη να παίρνει τη θέση του κ. Λιόλιου στο ΔΣ, ενώ προφανώς θα υπάρξουν αλλαγές και στις συνθέσεις διαφόρων επιτροπών.
Από κει και πέρα παρά την έντονη φημολογία που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες από την ΕΟΚ διαψεύδεται ότι έχουν παραιτηθεί (και αντικατασταθεί ήδη) άλλα τέσσερα μέλη του ΔΣ.
Όσον αφορά την αυριανή (Δευτέρα 26/10) συνάντηση που ζήτησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με το ΔΣ της ΕΟΚ, σίγουρα θα παραβρεθεί ο νεός πρόεδρος, αλλά και αρκετά μέλη του Συμβουλίου.
Το χρονικό της υπόθεσης που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ
Από το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν και προέκυψε η είδηση για τα εντάλματα σύλληψης των έξι εμπλεκομένων, η μοναδική επίσημη (ή και ανεπίσημη) τοποθέτηση από την πλευρά της Ομοσπονδίας, μέχρι το πρωί της Κυριακής οπότε και ο κ. Λιόλιος λίγο πριν διαβεί την πόρτα του ανακριτή παραιτήθηκε, ήταν μία ανακοίνωση η οποία, ως είθισται, δεν έλεγε τίποτα επί της ουσίας: «Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ. Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».
Εδώ να σημειώσουμε ότι ο κ.Λιόλιος ουσιαστικά με την παραίτηση του, πρόλαβε την πιθανότητα να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα, που αυτομάτως θα σήμανε και την έκπτωση του από το αξιώμα του προέδρου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένας παράγοντας εκπίπτει του αξιώματός του εφόσον παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή εφόσον του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα.
Προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό βούλευμα, ενδέχεται να περάσουν αρκετές εβδομάδες, όμως το αν θα του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης να ασχολείται με τα διοικητικά του μπάσκετ είναι κάτι που θα γινόταν γνωστό σήμερα το βράδυ μετά την απολογία του.
Με το που έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης του η ΕΟΚ έκανε διοικητικό συμβούλιο για να εκλέξει νέο πρόεδρο και αυτός ήταν ο Άγγελος Παπανικολάου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάλεσε αύριο (Δευτέρα 26/10) τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ στο γραφείο του.
«Θέμα της συνάντησης το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και κλείνει με νόημα: «Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος.»
Ήδη πάντως ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, το μοναδικό ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ (δεν άνηκε σε κάποια παράταξη) με ανοικτή επιστολή του ζήτησε απ' όλα τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν προκειμένου τα σωματεία να εκλέξουν νέα διοίκηση.
Η αλήθεια είναι ότι από τους υπόλοιπους συμβούλους δεν είχε εκφραστεί τέτοια διάθεση, ωστόσο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο συμβούλιο της ΕΟΚ πέρα από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ (Α' αντιπρόεδρος όπως αναφέραμε και πιο πάνω), υπάρχει άλλος ένας εκρόσωπος της επαγγελματικής λίγκας, συν ένας εκπρόσωπος του ΠΣΑΚ (του συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι προέρχονται από άλλες παρατάξεις και προφανέστατα αυτό θα παίξει τον ρόλο του στις τελικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα.
Ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2021, όταν είχε βγει τρίτος πίσω από Βαγγέλη Λιόλιο και τον Παναγιώτη Φασούλα. Σε εκείνη την εκλογική διαδικασία είχε τη στήριξη του Γιώργου Βασιλακόπουλου.
Ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Στο επάγγελμα είναι γιατρός, έχοντας ειδικότητα καρδιολόγου.
Το έκτακτο συμβούλιο της ΕΟΚ είναι σε εξέλιξη καθώς πέρα από νέο πρόεδρο, υπάρχει και νέο μέλος με τον Περικλή Δορκοφίκη να παίρνει τη θέση του κ. Λιόλιου στο ΔΣ, ενώ προφανώς θα υπάρξουν αλλαγές και στις συνθέσεις διαφόρων επιτροπών.
Από κει και πέρα παρά την έντονη φημολογία που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες από την ΕΟΚ διαψεύδεται ότι έχουν παραιτηθεί (και αντικατασταθεί ήδη) άλλα τέσσερα μέλη του ΔΣ.
Όσον αφορά την αυριανή (Δευτέρα 26/10) συνάντηση που ζήτησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με το ΔΣ της ΕΟΚ, σίγουρα θα παραβρεθεί ο νεός πρόεδρος, αλλά και αρκετά μέλη του Συμβουλίου.
Το χρονικό της υπόθεσης που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ
Από το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν και προέκυψε η είδηση για τα εντάλματα σύλληψης των έξι εμπλεκομένων, η μοναδική επίσημη (ή και ανεπίσημη) τοποθέτηση από την πλευρά της Ομοσπονδίας, μέχρι το πρωί της Κυριακής οπότε και ο κ. Λιόλιος λίγο πριν διαβεί την πόρτα του ανακριτή παραιτήθηκε, ήταν μία ανακοίνωση η οποία, ως είθισται, δεν έλεγε τίποτα επί της ουσίας: «Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ. Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».
Εδώ να σημειώσουμε ότι ο κ.Λιόλιος ουσιαστικά με την παραίτηση του, πρόλαβε την πιθανότητα να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα, που αυτομάτως θα σήμανε και την έκπτωση του από το αξιώμα του προέδρου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένας παράγοντας εκπίπτει του αξιώματός του εφόσον παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή εφόσον του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα.
Προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό βούλευμα, ενδέχεται να περάσουν αρκετές εβδομάδες, όμως το αν θα του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης να ασχολείται με τα διοικητικά του μπάσκετ είναι κάτι που θα γινόταν γνωστό σήμερα το βράδυ μετά την απολογία του.
Με το που έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης του η ΕΟΚ έκανε διοικητικό συμβούλιο για να εκλέξει νέο πρόεδρο και αυτός ήταν ο Άγγελος Παπανικολάου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κάλεσε αύριο (Δευτέρα 26/10) τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ στο γραφείο του.
«Θέμα της συνάντησης το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, έπειτα από τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης», αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και κλείνει με νόημα: «Ένας και μόνο στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος.»
Ήδη πάντως ο Τάσος Δελημπαλταδάκης, το μοναδικό ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ της ΕΟΚ (δεν άνηκε σε κάποια παράταξη) με ανοικτή επιστολή του ζήτησε απ' όλα τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν προκειμένου τα σωματεία να εκλέξουν νέα διοίκηση.
Η αλήθεια είναι ότι από τους υπόλοιπους συμβούλους δεν είχε εκφραστεί τέτοια διάθεση, ωστόσο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο συμβούλιο της ΕΟΚ πέρα από τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ (Α' αντιπρόεδρος όπως αναφέραμε και πιο πάνω), υπάρχει άλλος ένας εκρόσωπος της επαγγελματικής λίγκας, συν ένας εκπρόσωπος του ΠΣΑΚ (του συνδικαλιστικού οργάνου των αθλητών. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι προέρχονται από άλλες παρατάξεις και προφανέστατα αυτό θα παίξει τον ρόλο του στις τελικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα.
Μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων προέκυψε και η ανακοίνωση του υπουργείου Αθλητισμού που ενημέρωσε για την αναστολή χρηματοδότησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την έναρξη διαχειριστικού ελέγχου για τη διετία 2025-2026 προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης (της τακτικής, αλλά και αυτής που προέρχεται από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος).
Ο έλεγχος αφορά την τελευταία διετία γιατί πολύ απλά ο προηγούμενος αντίστοιχος είχε γίνει το 2024 χωρίς να έχει προκύψει κάποιο εύρημα. Οσον αφορά το θέμα της αναστολής χρηματοδότησης, αυτό αφορά την καταβολή της 2η δόσης της τακτικής επιχορήγησης του 2026, που είναι ένα ποσό 830.000 ευρώ περίπου.
Αυτά τα χρήματα έχουν «παγώσει» με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και το πότε θα δοθούν θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου που θα ξεκινήσει άμεσα.
Οσον αφορά τα χρήματα που προέρχονται από το στοίχημα, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτά έχουν δοθεί από την άνοιξη, επομένως δεν τίθεται θέμα επιστροφής τους. Επίσης εκτός... κάδρου είναι το μεγάλο ποσό που δίνεται απευθείας σε κάθε ομοσπονδία για την ενίσχυση των εθνικών ομάδων και στην περίπτωση της ΕΟΚ για το 2026 έφτασε στο 1.463.486 ευρώ.
Αν λοιπόν αποδειχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του κ. Λιόλιου ή άλλου θεσμικού παράγοντα της ΕΟΚ στη χειραγώγηση αγώνων, η Ομοσπονδία δεν θα εισπράξει το 7% που της αναλογεί από τα χρήματα που δίνονται στις ομάδες των εθνικών πρωταθλημάτων (Α1 γυναικών, Α2 ανδρών - γυναικών). Το συγκεκριμένο ποσό για το 2026 ήταν 112.00 ευρώ.
Αυτό το νούμερο δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, ωστόσο η μεγάλη ζημιά από το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει έχει να κάνει με τους (ουκ ολίγους) χορηγούς της ΕΟΚ. Καμία μεγάλη εταιρεία που ασχολείται χορηγικά με το μπάσκετ δεν θα αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την Ομοσπονδία, κι ας μην υπάρχει πλέον στο κάδρο ο κ.Λιόλιος μετά την παραίτηση του.
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