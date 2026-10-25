Premier League: Η Λίβερπουλ έβαλε «στοπ» στη Μπράιτον του Κωστούλα, περίπατος της Μπόρνμουθ στο Ολντ Τράφορντ, δείτε γκολ

Η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 τη Μπράιτον και πάτησε 4άδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε δια περιπάτου από την Μπόρνμουθ, η Χαλ έμεινε στο 1-1 με τη Μπρέντφορντ, η Νιούκαστλ 2-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας