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Premier League: Η Λίβερπουλ έβαλε «στοπ» στη Μπράιτον του Κωστούλα, περίπατος της Μπόρνμουθ στο Ολντ Τράφορντ, δείτε γκολ
Premier League: Η Λίβερπουλ έβαλε «στοπ» στη Μπράιτον του Κωστούλα, περίπατος της Μπόρνμουθ στο Ολντ Τράφορντ, δείτε γκολ
Η Λίβερπουλ νίκησε 2-0 τη Μπράιτον και πάτησε 4άδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε δια περιπάτου από την Μπόρνμουθ, η Χαλ έμεινε στο 1-1 με τη Μπρέντφορντ, η Νιούκαστλ 2-0 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας
Η εντυπωσιακή σήμερα Μπόρνμουθ στέλνει τον Μάικλ Κάρικ στο... ταμείο ανεργίας, καθώς νίκησε άνετα μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-0, για την 8η αγωνιστική της Premier League, και αναμένεται να υπάρξει αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στους «κόκκινους διαβόλους».
Ο Κάρικ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας και μετά τη νέα τραγική εμφάνιση και τη νέα ήττα η διοίκηση αναμένεται να του δείξει την πόρτα της εξόδου, με τον Εντι Χάου να είναι το φαβορί για να πάρει τη θέση του στον πάγκο.
Από εκεί και πέρα η Λίβερπουλ με μια πειστική εμφάνιση νίκησε στο «Ανφιλντ» την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, που ήταν ξανά βασικός, με 2-0 και πλησίασε στην κορυφή, ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε στο Λονδίνο η Νιούκαστλ επί της Κρίσταλ Πάλας με το ίδιο σκορ, στο τελευταίο ίσως ματς του Πιέρ Σαζ στον πάγκο των γηπεδούχων.
Τέλος η Χαλ, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μια ακόμη καλή εμφάνιση, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της κόντρα στην Μπρέντφορντ (1-1).
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)
Σάββατο 24/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)
Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1 (80' Μπομπ)
Τσέλσι-Τότεναμ 0-2 (77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)
Ο Κάρικ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας και μετά τη νέα τραγική εμφάνιση και τη νέα ήττα η διοίκηση αναμένεται να του δείξει την πόρτα της εξόδου, με τον Εντι Χάου να είναι το φαβορί για να πάρει τη θέση του στον πάγκο.
Από εκεί και πέρα η Λίβερπουλ με μια πειστική εμφάνιση νίκησε στο «Ανφιλντ» την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, που ήταν ξανά βασικός, με 2-0 και πλησίασε στην κορυφή, ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε στο Λονδίνο η Νιούκαστλ επί της Κρίσταλ Πάλας με το ίδιο σκορ, στο τελευταίο ίσως ματς του Πιέρ Σαζ στον πάγκο των γηπεδούχων.
Τέλος η Χαλ, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί μια ακόμη καλή εμφάνιση, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της κόντρα στην Μπρέντφορντ (1-1).
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ίπσουιτς-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1 (41' Ενσίσο - 13 Γουίλιαμς)
Σάββατο 24/10
Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (6΄, 60' Τζάκσον-52' Χάαλαντ)
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (7' Κόνσα, 68' Γκάμπριελ)
Κόβεντρι-Φούλαμ 0-1 (80' Μπομπ)
Τσέλσι-Τότεναμ 0-2 (77' Πέντερς, 89' Ντέιβις)
Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 0-2 (47' Οσούλα, 58' Μπαρνς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαλ-Μπρέντφορντ 1-1 (24' ΜακΜπέρνι-63' Ουατάρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (17' αυτ. Γκρος, 21' Ισακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 0-3 (38' Ράγιαν, 43' Ταβερνίερ, 71' Εβανίλσον) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Λιντς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 21
Μπράιτον 16
Λίβερπουλ 15
Τσέλσι 13
Άστον Βίλα 11
Μπρέντφορντ 11
Νιούκαστλ 11
Λιντς 10 -7αγ.
Έβερτον 10
Ίπσουιτς 10
Χαλ 10
Μπόρνμουθ 9
Τότεναμ 9
Φούλαμ 8
Μάντσεστερ Γ. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Κόβεντρι 6
Σάντερλαντ 4 -7αγ.
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