Η επόμενη μέρα στην ΕΟΚ μετά την παραίτηση Λιόλιου: Τα σενάρια, οι επίδοξοι διάδοχοι και η διαιτησία

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τα πάντα, αλλά παραιτήθηκε από το ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και σε έκτακτο ΔΣ θα αποφασιστεί ο διάδοχος του, αλλά και το αν η ΕΟΚ προκηρύξει εκλογές - Τα σενάρια για τη διάδοχη κατάσταση, η χρηματοδότηση και η ΚΕΔ