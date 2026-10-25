Φούρνοι «Χωριάτικο»: Εμπλέκονται 520 εταιρείες, φοροδιαφυγή 100 εκατ. ευρώ, 50 συλλήψεις
Φούρνοι «Χωριάτικο»: Εμπλέκονται 520 εταιρείες, φοροδιαφυγή 100 εκατ. ευρώ, 50 συλλήψεις
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής, μεταξύ των συλληφθέντων και λογιστής με κομβικό ρόλο στην οργάνωση - Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη, μόλις επέστρεψε από το Ντουμπάι
Σε 50 συλλήψεις έχει ήδη προχωρήσει το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και την υπόθεση φορολογικής απάτης, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να κατείχε κομβική θέση στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνούν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 520 εταιρείες.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας που συνδέεται με τη δραστηριότητα της γνωστής αλυσίδας.
Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απουσία του στο εξωτερικό είχε οδηγήσει στην αναβολή της επιχείρησης για τη σύλληψή του αρκετές φορές.
Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ περίμεναν την επιστροφή του και προχώρησαν στη σύλληψή του, μόλις ο επιχειρηματίας βρέθηκε ξανά στη χώρα.
Η αλυσίδα «Χωριάτικο» διαθέτει δεκάδες καταστήματα, τόσο ιδιόκτητα όσο και μέσω του συστήματος franchise, με παρουσία σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στον Βόλο.
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές, καθώς το 2010 είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος σωματεμπορίας, το οποίο είχε αναπτύξει δράση με επίκεντρο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
Η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί έπειτα από έρευνα στην οποία είχαν συμμετάσχει η Interpol, η Ασφάλεια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε υπόθεσης, το κύκλωμα μετέφερε στην Ελλάδα γυναίκες κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Οι γυναίκες έφταναν με τουριστική βίζα και στη συνέχεια εξαναγκάζονταν να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται, είτε με τη χρήση βίας είτε υπό την απειλή ότι όφειλαν υπέρογκα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Το 2015 ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 10,5 ετών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία κατ' επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μαζί του είχαν καταδικαστεί ακόμη 15 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μάνατζερ, λογιστές και συνεργάτες του κυκλώματος.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να κατείχε κομβική θέση στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνούν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 520 εταιρείες.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας που συνδέεται με τη δραστηριότητα της γνωστής αλυσίδας.
Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Ντουμπάι, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απουσία του στο εξωτερικό είχε οδηγήσει στην αναβολή της επιχείρησης για τη σύλληψή του αρκετές φορές.
Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ περίμεναν την επιστροφή του και προχώρησαν στη σύλληψή του, μόλις ο επιχειρηματίας βρέθηκε ξανά στη χώρα.
Η αλυσίδα «Χωριάτικο» διαθέτει δεκάδες καταστήματα, τόσο ιδιόκτητα όσο και μέσω του συστήματος franchise, με παρουσία σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στον Βόλο.
Το παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου και η καταδίκη για σωματεμπορία
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές, καθώς το 2010 είχε συλληφθεί ως φερόμενος επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος σωματεμπορίας, το οποίο είχε αναπτύξει δράση με επίκεντρο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
Η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί έπειτα από έρευνα στην οποία είχαν συμμετάσχει η Interpol, η Ασφάλεια και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε υπόθεσης, το κύκλωμα μετέφερε στην Ελλάδα γυναίκες κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και η Μολδαβία. Οι γυναίκες έφταναν με τουριστική βίζα και στη συνέχεια εξαναγκάζονταν να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται, είτε με τη χρήση βίας είτε υπό την απειλή ότι όφειλαν υπέρογκα χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
Το 2015 ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 10,5 ετών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία κατ' επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μαζί του είχαν καταδικαστεί ακόμη 15 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μάνατζερ, λογιστές και συνεργάτες του κυκλώματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε προκαλέσει τότε το γεγονός ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης, τα μεγάλα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από τη λειτουργία των strip clubs διοχετεύονταν συστηματικά σε επενδύσεις στην αλυσίδα αρτοποιείων, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση, επιχειρούνταν η νομιμοποίηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες.
Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος άσκησε έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε χρηματική εγγύηση ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
Η υπόθεση εξετάστηκε στη συνέχεια από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, αρκετοί κατηγορούμενοι είδαν τις ποινές τους να μειώνονται, ενώ ορισμένες κατηγορίες παραγράφηκαν λόγω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να παραμείνουν ελεύθεροι.
Το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε εμφανιστεί και το 2025 σε μία ακόμη μεγάλη αστυνομική έρευνα, αυτή τη φορά στη δικογραφία για τους συλληφθέντες συνεργούς του διαβόητου «Έντικ», γνωστού και με το προσωνύμιο «Φωνή».
Στην υπόθεση αυτή, ωστόσο, ο επιχειρηματίας φερόταν να βρίσκεται στη θέση του θύματος εκβιασμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν προκύψει, μέλη της συμμορίας φέρονταν να απαιτούσαν από τον Γιαννακόπουλο ποσά που έφταναν τις 200.000 ευρώ τον μήνα, με αντάλλαγμα την παροχή «προστασίας».
Οι εκβιαστές, σύμφωνα με τη δικογραφία, απειλούσαν ότι θα τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς ή θα πυρπολούσαν καταστήματα ιδιοκτησίας του στην Αθήνα και τη Μύκονο, εάν δεν ικανοποιούσε τις οικονομικές απαιτήσεις τους.
Η νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, με τις 50 συλλήψεις και επίκεντρο τη φερόμενη φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ στην αλυσίδα «Χωριάτικο», φέρνει πλέον τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ξανά στο επίκεντρο μεγάλης ποινικής έρευνας, αυτή τη φορά για οικονομικά αδικήματα.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την απόφαση, επιχειρούνταν η νομιμοποίηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες.
Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος άσκησε έφεση με ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε χρηματική εγγύηση ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
Η υπόθεση εξετάστηκε στη συνέχεια από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, αρκετοί κατηγορούμενοι είδαν τις ποινές τους να μειώνονται, ενώ ορισμένες κατηγορίες παραγράφηκαν λόγω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να παραμείνουν ελεύθεροι.
Το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε εμφανιστεί και το 2025 σε μία ακόμη μεγάλη αστυνομική έρευνα, αυτή τη φορά στη δικογραφία για τους συλληφθέντες συνεργούς του διαβόητου «Έντικ», γνωστού και με το προσωνύμιο «Φωνή».
Η εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τη συμμορία του «Έντικ»
Στην υπόθεση αυτή, ωστόσο, ο επιχειρηματίας φερόταν να βρίσκεται στη θέση του θύματος εκβιασμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν προκύψει, μέλη της συμμορίας φέρονταν να απαιτούσαν από τον Γιαννακόπουλο ποσά που έφταναν τις 200.000 ευρώ τον μήνα, με αντάλλαγμα την παροχή «προστασίας».
Οι εκβιαστές, σύμφωνα με τη δικογραφία, απειλούσαν ότι θα τοποθετούσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς ή θα πυρπολούσαν καταστήματα ιδιοκτησίας του στην Αθήνα και τη Μύκονο, εάν δεν ικανοποιούσε τις οικονομικές απαιτήσεις τους.
Η νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, με τις 50 συλλήψεις και επίκεντρο τη φερόμενη φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ στην αλυσίδα «Χωριάτικο», φέρνει πλέον τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ξανά στο επίκεντρο μεγάλης ποινικής έρευνας, αυτή τη φορά για οικονομικά αδικήματα.
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