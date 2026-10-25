Φούρνοι «Χωριάτικο»: Εμπλέκονται 520 εταιρείες, φοροδιαφυγή 100 εκατ. ευρώ, 50 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής, μεταξύ των συλληφθέντων και λογιστής με κομβικό ρόλο στην οργάνωση - Ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη, μόλις επέστρεψε από το Ντουμπάι