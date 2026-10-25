Καραμανλής: «Όχι» στην ενημέρωση της Τουρκίας για το καλώδιο - «Σφάλλουν βαρέως» όσοι διαβάζουν λάθος την Άγκυρα

Επέκρινε τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, αλλά και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, για την τάση να αποδίδουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια στην άνοδο της ακροδεξιάς και στον λαϊκισμό, χωρίς να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες κοινωνικές αιτίες.«Η απονομιμοποίηση του μεταπολεμικού κοινωνικού και πολιτικού οικοδομήματος με ευθύνη της Ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης, πολιτικής και οικονομικής, έρχεται καλπάζοντας και βάζει σε κίνδυνο την ομαλότητα, την κοινωνική συνοχή και ηρεμία, τον τρόπο ζωής που γνωρίσαμε», σημείωσε.Κλείνοντας, σενέδεσε τις σημερινές προκλήσεις με τα διδάγματα του 1940, προτάσσοντας την αποφασιστική ηγεσία, την αμυντική προετοιμασία, το πατριωτικό φρόνημα και την εθνική ομοψυχία ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.Με μια χαρακτηριστική δήλωση σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργόςτην ομιλία του Κώστα Καραμανλή, κατά την αποχώρησή του από το Πολεμικό Μουσείο, το βράδυ της Κυριακής.Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν άκουσε όσα ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής.;», ήταν η ερώτηση που του απηύθυναν οι δημοσιογράφοι.», απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός.

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Ο Βαγγέλης Μεΐμαράκης

Ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής

Ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον Σάββα Καλεντερίδη

Η άφιξη του Κώστα Καραμανλή μαζί με τη σύζυγό του Νατάσσα Παζαΐτη και τον γιο τους Αλέξανδρο

Ο Βαγγέλης Μεΐμαράκης με την Μιμή Ντενίση

Ο Αντώνης Σαμαράς με την Μιμή Ντενίση

Οι τρεις πρώην πρόεδροι της ΟΝΝΕΔ - Από αριστερά: Γιώργος Βουλγαράκης, Βαγγέλης Μεΐμαράκης, Βασίλης Μιχαλολιάκος

Ο Θεόδωρος Φορτσάκης

Ο Άγγελος Συρίγος

Εικόνα από την αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου

Εικόνα από την αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου

Εικόνα από την αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου

Η ΕΑΑΣ δώρισε στον Κώστα Καραμανλή ένα ξίφος που ανήκει στην οικογένεια των βασιλικών ξιφών της Μακεδονίας - Έχει αφιέρωση: Στον πρώην Πρωθυπουργό που είπε όχι στην παράδοση της μακεδονικής γλώσσας