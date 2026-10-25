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Ένταση και διακοπή στο ντέρμπι της Βοσνίας με απίθανο φινάλε, βίντεο
Ένταση και διακοπή στο ντέρμπι της Βοσνίας με απίθανο φινάλε, βίντεο
Το ντέρμπι της Βοσνίας ανάμεσα στην FK Σαράγεβο και την Ζελιέζνιτσαρ διακόπηκε στο 80', με την γηπεδούχο ομάδα να πετυχαίνει τη νίκη, χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις
Ένα από τα πιο επεισοδιακά και δραματικά ντέρμπι των τελευταίων ετών εκτυλίχθηκε στη Βοσνία, με την FK Σαράγεβο να επικρατεί με 2-0 της Ζελιέζνιτσαρ σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα.
Το παιχνίδι συνέπεσε με την 80ή επέτειο από την ίδρυση της FK Σαράγεβο, ωστόσο η ατμόσφαιρα στις εξέδρες ξέφυγε, με τα καπνογόνα να οδηγούν σε διακοπή του αγώνα στο 80ό λεπτό.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ντέρμπι θα οδηγηθεί σε ένα δραματικό φινάλε, οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, στο 90+12’ και στο 90+24’, παίρνοντας μια τεράστια νίκη απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο.
Το παιχνίδι συνέπεσε με την 80ή επέτειο από την ίδρυση της FK Σαράγεβο, ωστόσο η ατμόσφαιρα στις εξέδρες ξέφυγε, με τα καπνογόνα να οδηγούν σε διακοπή του αγώνα στο 80ό λεπτό.
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Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ντέρμπι θα οδηγηθεί σε ένα δραματικό φινάλε, οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, στο 90+12’ και στο 90+24’, παίρνοντας μια τεράστια νίκη απέναντι στον μεγάλο τους αντίπαλο.
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