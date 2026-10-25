Ένταση και διακοπή στο ντέρμπι της Βοσνίας με απίθανο φινάλε, βίντεο

Το ντέρμπι της Βοσνίας ανάμεσα στην FK Σαράγεβο και την Ζελιέζνιτσαρ διακόπηκε στο 80', με την γηπεδούχο ομάδα να πετυχαίνει τη νίκη, χάρη σε δύο γκολ στις καθυστερήσεις