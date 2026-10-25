Τον τύφλωσε ο έρωτας και πρωταγωνίστησε σε «σκηνοθετημένη» σύλληψη: Πώς ένας 23χρονος Ρουμάνος βρέθηκε σε φυλακή της Ρωσίας ως κατάσκοπος

Ο Άντριαν Κέρτσο, που ζούσε στη Βρετανία, πήγε στην Αμπχαζία για να γνωρίζει τον διαδικτυακό του έρωτα, τη Βαλέρια - Αυτά που πέρασε έκτοτε, συνθέτουν ένα πολύ καλό σενάριο κατασκοπευτικού θρίλερ με αβέβαιο φινάλε





«Πώς ονομάζεσαι;» ακούγεται να τον ρωτάει μια φωνή στα αγγλικά, ενώ ένα χέρι με γάντι κρατά το πρόσωπό του στραμμένο προς την κάμερα. «Ντάβιντ Άντριαν Κέρτσο», απαντά αμέσως ο νεαρός, ενώ στην ερώτηση «από πού είσαι;» αποκρίνεται: «Ρουμανία, Ρουμανία».



Το παραπάνω περιστατικό είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB και προβλήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τιτλοφορείται ως «η σύλληψη του Κέρτσο», ενός 23χρονου σήμερα



Αν και η υπόθεση, την οποία παρουσίασε το Reuters, έχει θολά σημεία, αυτό που είναι ξεκάθαρο (και θα το εξηγήσουμε παρακάτω) είναι το εξής: το βίντεο δεν αποτυπώνει, στην πραγματικότητα, αυτό που δήθεν καταγράφει, καθώς η ανάλυση του οπτικού υλικού και των δικαστικών εγγράφων για την κράτηση του Κέρτσο δείχνει ότι, όταν γυρίστηκε, ο νεαρός βρισκόταν ήδη επί μήνες στα χέρια των ρωσικών αρχών!



σε πάρκο στο Σότσι, στη νότια Ρωσία, η σύλληψή του, όμως, είχε ανακοινωθεί αρχικά αλλού: από τους φιλορώσους αυτονομιστές στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Αμπχαζία, την αποσχισθείσα περιοχή της γειτονικής Γεωργίας. Οι ίδιοι είχαν δημοσιοποιήσει δικό τους βίντεο με τον Κέρτσο υπό κράτηση, μία ημέρα πριν από την πρώτη εμφάνισή του σε ρωσικό δικαστήριο.



Μέχρι και σήμερα, η FSB δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση για το γεγονός πως δημοσιοποίησε το βίντεο μιας δήθεν σύλληψης ενός ατόμου που βρισκόταν ήδη υπό κράτηση, ενώ σιωπηλές παραμένουν, επίσης, η υπηρεσία ασφαλείας SGB των αυτονομιστικών αρχών της Αμπχαζίας, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο, καθώς και τα υπουργεία Εξωτερικών της Ρουμανίας και της Ουκρανίας.



Η μητέρα του τον είχε προειδοποιήσει να μην πάει Αυτή που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται και να έχει την αγωνία της, είναι η οικογένεια του Κέρτσο, η οποία υποστηρίζει ότι ο νεαρός παρασύρθηκε και ταξίδεψε στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας για μια γυναίκα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και τις ανησυχίες των δικών του ανθρώπων. «Του είπα να μην πάει εκεί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί υπάρχει πόλεμος», δήλωσε στο Reuters η μητέρα του, Τζούλια Κέρτσο και συμπλήρωσε, με παράπονο: «Αλλά δεν με άκουσε».



Κλείσιμο ονομαζόταν Βαλέρια. Εκείνη καταγόταν από την Αμπχαζία, μια γραφική λωρίδα της ορεινής γεωργιανής ακτογραμμής στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο αυτονομιστών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.



Η διαδικτυακή γνωριμία εξελίχθηκε σε έρωτα και, σύμφωνα με την οικογένειά του, τον Αύγουστο του 2024 ο νεαρός ταξίδεψε μέσω Τουρκίας για να τη συναντήσει.



Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε ο Κέρτσο στους δικούς του, το ζευγάρι συναντήθηκε στο Σότσι και, λίγες ημέρες αργότερα, πέρασε τα σύνορα προς την Αμπχαζία, όπου ο ίδιος παρέμεινε όλο το φθινόπωρο. Η μητέρα του, ωστόσο, ανέφερε ότι η σχέση του γιου της με τη Βαλέρια άρχισε να εμφανίζει σύννεφα, καθώς τα χρήματά του λιγόστευαν. Τότε, ενημέρωσε την οικογένειά του ότι θα επέστρεφε στο σπίτι.



Η επιστροφή του ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου 2024, όμως δεν έφτασε ποτέ. Εκείνη την ημέρα σταμάτησε να απαντά σε τηλεφωνήματα και μηνύματα. Σε μεταγενέστερες επιστολές του από τη φυλακή, έγραψε ότι τότε συνελήφθη στην Αμπχαζία.



Ο καιρός είναι μουντός, ένα ανοιξιάτικο - θεωρητικά - πρωινό του 2024, όταν ένας νεαρός με μπλε πλεκτό σκούφο και σακίδιο πλάτης περπατά σε ένα μονοπάτι πάρκου, κάπου στη νότια Ρωσία. Ξαφνικά, δύο σωματώδεις άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας πετάγονται από ένα βαν και τον ακινητοποιούν, ρίχνοντάς τον στο πλακόστρωτο.«Πώς ονομάζεσαι;» ακούγεται να τον ρωτάει μια φωνή στα αγγλικά, ενώ ένα χέρι με γάντι κρατά το πρόσωπό του στραμμένο προς την κάμερα. «Ντάβιντ Άντριαν Κέρτσο», απαντά αμέσως ο νεαρός, ενώ στην ερώτηση «από πού είσαι;» αποκρίνεται: «Ρουμανία, Ρουμανία».Το παραπάνω περιστατικό είναι καταγεγραμμένο σε βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB και προβλήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τιτλοφορείται ωςενός 23χρονου σήμερα Ρουμάνου πολίτη, ο οποίος μεγάλωσε στην Αγγλία και καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Ουκρανίας.Αν και η υπόθεση, την οποία παρουσίασε το Reuters, έχει θολά σημεία, αυτό που είναι ξεκάθαρο (και θα το εξηγήσουμε παρακάτω) είναι το εξής: το βίντεο δεν αποτυπώνει, στην πραγματικότητα, αυτό που δήθεν καταγράφει, καθώς η ανάλυση του οπτικού υλικού και των δικαστικών εγγράφων για την κράτηση του Κέρτσο δείχνει ότι, όταν γυρίστηκε, ο νεαρός βρισκόταν ήδη επί μήνες στα χέρια των ρωσικών αρχών!Μπορεί τα συγκεκριμένα πλάνα να τραβήχτηκανη σύλληψή του, όμως, είχε ανακοινωθεί αρχικά αλλού: από τους φιλορώσους αυτονομιστές στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Αμπχαζία, την αποσχισθείσα περιοχή της γειτονικής Γεωργίας. Οι ίδιοι είχαν δημοσιοποιήσει δικό τους βίντεο με τον Κέρτσο υπό κράτηση, μία ημέρα πριν από την πρώτη εμφάνισή του σε ρωσικό δικαστήριο.Μέχρι και σήμερα, η FSB δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση για το γεγονός πως δημοσιοποίησε το βίντεο μιας δήθεν σύλληψης ενός ατόμου που βρισκόταν ήδη υπό κράτηση, ενώ σιωπηλές παραμένουν, επίσης, η υπηρεσία ασφαλείας SGB των αυτονομιστικών αρχών της Αμπχαζίας, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο, καθώς και τα υπουργεία Εξωτερικών της Ρουμανίας και της Ουκρανίας.Αυτή που εξακολουθεί να ταλαιπωρείται και να έχει την αγωνία της, είναι η οικογένεια του Κέρτσο, η οποία υποστηρίζει ότι ο νεαρός παρασύρθηκε και ταξίδεψε στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας για μια γυναίκα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και τις ανησυχίες των δικών του ανθρώπων. «Του είπα να μην πάει εκεί, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί υπάρχει πόλεμος», δήλωσε στο Reuters η μητέρα του, Τζούλια Κέρτσο και συμπλήρωσε, με παράπονο: «Αλλά δεν με άκουσε».Στα τέλη του 2023, ο Κέρτσο ζούσε στο Ρέντινγκ, δυτικά του Λονδίνου, και εργαζόταν σε εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών. Τότε ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή μέσω διαδικτύου με μια γυναίκα που. Εκείνη καταγόταν από την Αμπχαζία, μια γραφική λωρίδα της ορεινής γεωργιανής ακτογραμμής στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο αυτονομιστών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.Η διαδικτυακή γνωριμία εξελίχθηκε σε έρωτα και, σύμφωνα με την οικογένειά του, τον Αύγουστο του 2024 ο νεαρός ταξίδεψε μέσω Τουρκίας για να τη συναντήσει.Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε ο Κέρτσο στους δικούς του, το ζευγάρι συναντήθηκε στο Σότσι και, λίγες ημέρες αργότερα, πέρασε τα σύνορα προς την Αμπχαζία, όπου ο ίδιος παρέμεινε όλο το φθινόπωρο. Η μητέρα του, ωστόσο, ανέφερε ότι η σχέση του γιου της με τη Βαλέρια άρχισε να εμφανίζει σύννεφα, καθώς τα χρήματά του λιγόστευαν. Τότε, ενημέρωσε την οικογένειά του ότι θα επέστρεφε στο σπίτι.Η επιστροφή του ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου 2024, όμως δεν έφτασε ποτέ. Εκείνη την ημέρα σταμάτησε να απαντά σε τηλεφωνήματα και μηνύματα. Σε μεταγενέστερες επιστολές του από τη φυλακή, έγραψε ότι τότε συνελήφθη στην Αμπχαζία.

Η «κανονική» σύλληψη και η... ομολογία Η πρώτη ανακοίνωση για τη σύλληψή του έγινε δύο εβδομάδες αργότερα από τις αυτονομιστικές αρχές της περιοχής. Συγκεκριμένα, στις 13 Δεκεμβρίου δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας SGB έβγαζαν τον νεαρό από ένα αυτοκίνητο και τον οδηγούσαν στο εσωτερικό ενός κτιρίου.



Στα πλάνα εμφανιζόταν να ομολογεί ότι είχε επικοινωνήσει με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ότι του είχαν ζητήσει να βιντεοσκοπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αμπχαζία χρησιμοποιώντας drone.



Στις επιστολές του, ο Κέρτσο υποστηρίζει, ωστόσο, ότι εκείνη η πρώτη βιντεοσκοπημένη ομολογία ήταν, στην ουσία, ένα κείμενο που οι δεσμοφύλακές του τον είχαν διατάξει να αποστηθίσει. Όπως αναφέρει, οι αυτονομιστές τού υποσχέθηκαν ότι, εάν το διάβαζε αυτολεξεί μπροστά στην κάμερα, θα τον έστελναν σπίτι του. Αντ' αυτού, όμως, όπως ο ίδιος έγραψε, τον μετέφεραν στα σύνορα με τη Ρωσία και τον παρέδωσαν στην FSB.



Έτσι, την επομένη της δημοσιοποίησης του βίντεο από τις αρχές της Αμπχαζίας, ο Κέρτσο βρισκόταν πράγματι υπό ρωσική κράτηση, ενώ σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στις 14 Δεκεμβρίου εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή στο περιφερειακό δικαστήριο Χοστίνσκι του Σότσι.



Αυτή ήταν η πρώτη από τις δέκα εμφανίσεις του ενώπιον δικαστηρίου που καταγράφηκαν κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες, με την κράτησή του στη Ρωσία να παρατείνεται περίπου ανά δύο εβδομάδες.



Τον έβγαλαν από τη φυλακή για να γυρίσουν τη «σύλληψή» του Στις επιστολές του, ο Κέρτσο αναφέρει ότι το σκηνοθετημένο ρωσικό βίντεο της «σύλληψής» του γυρίστηκε στα μέσα Απριλίου στο Σότσι, αφού προηγουμένως είχε συλληφθεί στην Αμπχαζία, μεταφερθεί στη Ρωσία και περάσει τέσσερις μήνες υπό κράτηση εκεί. Όπως περιγράφει, άνδρες της FSB τον ξύπνησαν ξημερώματα στη φυλακή και τον μετέφεραν σε κοντινή τοποθεσία για το γύρισμα.



Και μπορεί να μην προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία, ωστόσο η πλούσια πράσινη φυλλωσιά που διακρίνεται καθαρά στο βίντεο, δείχνει ότι τα πλάνα τραβήχτηκαν μετά την έναρξη της άνοιξης και όχι πριν αρχίσει η τετράμηνη κράτησή του, που τεκμηριώνεται από τις δέκα εμφανίσεις του στα δικαστήρια του Σότσι, από τον Δεκέμβριο και μετά.



Ο Γεβγκένι Σμιρνόφ, ένας Ρώσος δικηγόρος που γνωρίζει την υπόθεση του Κέρτσο, τόνισε ότι αποτελεί συνηθισμένη πρακτική της FSB να εξαναγκάζει υπόπτους να συμμετέχουν σε γυρίσματα δραματικών σκηνών σύλληψης, πολύ καιρό αφότου έχουν τεθεί υπό κράτηση. «Το έχουμε δει σε δεκάδες υποθέσεις: άνθρωποι που έχουν συλληφθεί μήνες νωρίτερα μεταφέρονται σε έναν δρόμο της πόλης, σε ένα δάσος ή σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, προκειμένου να γυριστεί ένα σκηνοθετημένο βίντεο σύλληψης», ανέφερε.



Ο Κέρτσο καταγγέλλει, μάλιστα, στις επιστολές του ότι, τους μήνες μετά τη μεταφορά του στη Ρωσία, ξυλοκοπήθηκε, κρατήθηκε σε απομόνωση και βασανίστηκε.



Όταν ανακοινώθηκε η καταδίκη του, η FSB υποστήριξε ότι το καλοκαίρι του 2024, ο νεαρός είχε διαβιβάσει σε ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών τις θέσεις ρωσικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στο Σότσι. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία, ο 23χρονος εμφανιζόταν να ομολογεί και αυτή την κατηγορία, ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει - στις επιστολές στην οικογένειά του - ότι και αυτή η ομολογία αποσπάστηκε με εξαναγκασμό.



«Τίποτε από αυτά δεν συνέβη. Μου έκλεψαν τη ζωή χωρίς κανέναν λόγο και τα κατασκεύασαν όλα», έγραψε ο Κέρτσο, που έχει μάθει ρωσικά στη φυλακή, του λείπει βαθιά η οικογένειά του και ονειρεύεται να επιστρέψει στο σπίτι. «Τώρα ξέρω ότι ήταν τεράστιο λάθος που ήρθα εδώ. Με τύφλωσε ο έρωτας και δεν είδα τα προειδοποιητικά σημάδια» συμπλήρωσε, ελπίζοντας πως η άσκηση έφεσης, που σκοπεύει να κάνει, θα βάλει τέλος στην περιπέτειά του.