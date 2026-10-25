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Πανιώνιος: Στην πόρτα της εξόδου ο Φεράντο, μετά την τεσσάρα από τη Μαρκό
Πανιώνιος: Στην πόρτα της εξόδου ο Φεράντο, μετά την τεσσάρα από τη Μαρκό
Ο Χουάν Φεράντο βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον Πανιώνιο μετά τη βαριά ήττα από τη Μαρκό
Βαριά ήττα με σκορ 4-0 από τη Μαρκό γνώρισε ο Πανιώνιος για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2 και πλέον ο Χουάν Φεράντο είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός προπονητής βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον Πανιώνιο, αφού η ομάδα βρίσκεται οχτώ βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση της κατάταξης.
Ο στόχος της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία έχει γίνει πολύ δύσκολος για την ομάδα της Νέας Σμύρνης και το μέλλον του Φεράντο μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο. Οι «κυανέρυθροι» σε οχτώ παιχνίδια με τον Ισπανό στον πάγκο τους έχουν τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη ο Πανιώνιος αναζητεί τον αντικαταστάτη του.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισπανός προπονητής βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον Πανιώνιο, αφού η ομάδα βρίσκεται οχτώ βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση της κατάταξης.
Ο στόχος της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία έχει γίνει πολύ δύσκολος για την ομάδα της Νέας Σμύρνης και το μέλλον του Φεράντο μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο. Οι «κυανέρυθροι» σε οχτώ παιχνίδια με τον Ισπανό στον πάγκο τους έχουν τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη ο Πανιώνιος αναζητεί τον αντικαταστάτη του.
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