Superbet League 2: Θρίαμβος της Μαρκό επί του Πανιωνίου με 4-0, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και συνεχίζει απτόητη στην πρώτη θέση της Β' Εθνικής - Τα γκολ σημείωσαν οι Μίλερ (36'), Ελ Αραμπί (πεν. 44'), Παυλίδης (54') και Σεμπά (πεν. 65')