Superbet League 2: Θρίαμβος της Μαρκό επί του Πανιωνίου με 4-0, δείτε τα γκολ
SPORTS
Μαρκό Πανιώνιος Super League 2

Superbet League 2: Θρίαμβος της Μαρκό επί του Πανιωνίου με 4-0, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και συνεχίζει απτόητη στην πρώτη θέση της Β' Εθνικής - Τα γκολ σημείωσαν οι Μίλερ (36'), Ελ Αραμπί (πεν. 44'), Παυλίδης (54') και Σεμπά (πεν. 65')

Superbet League 2: Θρίαμβος της Μαρκό επί του Πανιωνίου με 4-0, δείτε τα γκολ
Η Μαρκό ήταν καταιγιστική στη Νέα Σμύρνη στο ντέρμπι της Superbet League 2 με τον Πανιώνιο.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με πρωταγωνιστές τους Μίλερ, Ελ Αραμπί, Σεμπά διέλυσε τους κυανέρυθρους με 4-0 και βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Athens Kallithea.



Στο 36' από λάθος του Αυλωνίτη, ο Ελ Αραμπί έβγαλε τον Μίλερ σε θέση βολής κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 με πλασέ. Στο 44' η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παυλίδη από τον Κράνινξ και ο Ελ Αραμπί ευστόχησε για το 0-2. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντίας.

Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 48', ωστόσο, το αριστερό πλασέ του Χατζηστραβού κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 54' σε γύρισμα του Σεμπά ο Παυλίδης έγραψε το 0-3 από κοντά. Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στο 65' με πέναλτι ο Σεμπά.

Οι «κυανέρυθροι» εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του ρέφερι Κόκκινου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, θα κινηθούν νομικά κατά του Έλληνα διαιτητή.

Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος (70′ Μπαΐνοβιτς), Ντίας, Χατζηστραβός (70′ Παυλόπουλος), Μούργος (46′ Αλεξανδράκης), Ταβάρες (58′ Φοκάμ), Μάναλης (58′ Σομπρίνο).

Μαρκό: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν (56′ Κωνσταντόπουλος), Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ (87′ Αλεξόπουλος), Ελ Αραμπί (87′ Μπουσάι), Παυλίδης (66′ Οικονομίδης).

To προφίλ της 8ης αγωνιστικής:
Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-1
Κλείσιμο
Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2
Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2
Ολυμπιακός Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Πανιώνιος – Μαρκό 0-4
Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR B' 2-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’ 1-0
26/10, 14:45, Ζάκυνθος – Πύργος


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
7. Πανσερραϊκός 10
8. Ελλάς Σύρου 10
9. Πανθρακικός 10
10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9
11. ΠΑΟΚ Β’ 8
12. Απόλλων Καλαμαριάς 8
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Ολυμπιακός Β’ 6
15. Πύργος 5 -7αγ.
16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.

* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς

Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης