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Superbet League 2: Θρίαμβος της Μαρκό επί του Πανιωνίου με 4-0, δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Θρίαμβος της Μαρκό επί του Πανιωνίου με 4-0, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης και συνεχίζει απτόητη στην πρώτη θέση της Β' Εθνικής - Τα γκολ σημείωσαν οι Μίλερ (36'), Ελ Αραμπί (πεν. 44'), Παυλίδης (54') και Σεμπά (πεν. 65')
Η Μαρκό ήταν καταιγιστική στη Νέα Σμύρνη στο ντέρμπι της Superbet League 2 με τον Πανιώνιο.
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με πρωταγωνιστές τους Μίλερ, Ελ Αραμπί, Σεμπά διέλυσε τους κυανέρυθρους με 4-0 και βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Athens Kallithea.
Στο 36' από λάθος του Αυλωνίτη, ο Ελ Αραμπί έβγαλε τον Μίλερ σε θέση βολής κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 με πλασέ. Στο 44' η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παυλίδη από τον Κράνινξ και ο Ελ Αραμπί ευστόχησε για το 0-2. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντίας.
Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 48', ωστόσο, το αριστερό πλασέ του Χατζηστραβού κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 54' σε γύρισμα του Σεμπά ο Παυλίδης έγραψε το 0-3 από κοντά. Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στο 65' με πέναλτι ο Σεμπά.
Οι «κυανέρυθροι» εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του ρέφερι Κόκκινου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, θα κινηθούν νομικά κατά του Έλληνα διαιτητή.
Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος (70′ Μπαΐνοβιτς), Ντίας, Χατζηστραβός (70′ Παυλόπουλος), Μούργος (46′ Αλεξανδράκης), Ταβάρες (58′ Φοκάμ), Μάναλης (58′ Σομπρίνο).
Μαρκό: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν (56′ Κωνσταντόπουλος), Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ (87′ Αλεξόπουλος), Ελ Αραμπί (87′ Μπουσάι), Παυλίδης (66′ Οικονομίδης).
To προφίλ της 8ης αγωνιστικής:
Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-1
Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2
Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2
Ολυμπιακός Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Πανιώνιος – Μαρκό 0-4
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με πρωταγωνιστές τους Μίλερ, Ελ Αραμπί, Σεμπά διέλυσε τους κυανέρυθρους με 4-0 και βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Athens Kallithea.
Στο 36' από λάθος του Αυλωνίτη, ο Ελ Αραμπί έβγαλε τον Μίλερ σε θέση βολής κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 με πλασέ. Στο 44' η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παυλίδη από τον Κράνινξ και ο Ελ Αραμπί ευστόχησε για το 0-2. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντίας.
Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 48', ωστόσο, το αριστερό πλασέ του Χατζηστραβού κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 54' σε γύρισμα του Σεμπά ο Παυλίδης έγραψε το 0-3 από κοντά. Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στο 65' με πέναλτι ο Σεμπά.
Οι «κυανέρυθροι» εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του ρέφερι Κόκκινου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, θα κινηθούν νομικά κατά του Έλληνα διαιτητή.
Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος (70′ Μπαΐνοβιτς), Ντίας, Χατζηστραβός (70′ Παυλόπουλος), Μούργος (46′ Αλεξανδράκης), Ταβάρες (58′ Φοκάμ), Μάναλης (58′ Σομπρίνο).
Μαρκό: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν (56′ Κωνσταντόπουλος), Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ (87′ Αλεξόπουλος), Ελ Αραμπί (87′ Μπουσάι), Παυλίδης (66′ Οικονομίδης).
To προφίλ της 8ης αγωνιστικής:
Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-1
Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου 0-2
Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου 3-2
Ολυμπιακός Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Πανιώνιος – Μαρκό 0-4
Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR B' 2-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’ 1-0
26/10, 14:45, Ζάκυνθος – Πύργος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
7. Πανσερραϊκός 10
8. Ελλάς Σύρου 10
9. Πανθρακικός 10
10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9
11. ΠΑΟΚ Β’ 8
12. Απόλλων Καλαμαριάς 8
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Ολυμπιακός Β’ 6
15. Πύργος 5 -7αγ.
16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς
Πηγή: gazzetta.gr
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’ 1-0
26/10, 14:45, Ζάκυνθος – Πύργος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
7. Πανσερραϊκός 10
8. Ελλάς Σύρου 10
9. Πανθρακικός 10
10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9
11. ΠΑΟΚ Β’ 8
12. Απόλλων Καλαμαριάς 8
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Ολυμπιακός Β’ 6
15. Πύργος 5 -7αγ.
16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς
Πηγή: gazzetta.gr
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