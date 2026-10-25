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Χριστοφιλέας: Δεν δικαιούμασταν τίποτα παραπάνω
Χριστοφιλέας: Δεν δικαιούμασταν τίποτα παραπάνω
Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε στεναχωρημένος από την ήττα που γνώρισε η Καλαμάτα από τον Ολυμπιακό
Βαριά ήττα γνώρισε η Καλαμάτα στον Πειραιά όπου έχασε με σκορ 5-0 από τον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός της μεσσηνιακής ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως είναι στεναχωρημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και την έκταση που πήρε το σκορ.
Αναλυτικά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε στη Magenta TV:
«Είμαι στεναχωρημένος, όχι μόνο για την ήττα, αλλά και για τον τρόπο που προσπαθήσαμε να σταθούμε στο παιχνίδι. Μας έλειψαν πολλά παιδιά, δεν είμαστε ομάδα που έχει την πολυτέλεια να έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ίδιο επίπεδο, όμως ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα που κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο. Δεν δικαιούμασταν τίποτα παραπάνω.
Παρ' όλο που συνεχίζω να λέω ότι σε κάθε ματς θέλω να διεκδικούμε τη νίκη, δεν είναι από τα ματς που έχουμε σημαδέψει για να πετύχουμε τον στόχο μας. Το παλέψαμε, το προσπαθήσαμε. Το 5-0 είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να δουλέψουμε πιο πιεστικά για το μέλλον.
Ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, εμείς δεν ακολουθήσαμε στον ρυθμό του, δεν κρατήσαμε την μπάλα στα σημεία που έπρεπε και ήρθε η βαριά ήττα».
Αναλυτικά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δήλωσε στη Magenta TV:
«Είμαι στεναχωρημένος, όχι μόνο για την ήττα, αλλά και για τον τρόπο που προσπαθήσαμε να σταθούμε στο παιχνίδι. Μας έλειψαν πολλά παιδιά, δεν είμαστε ομάδα που έχει την πολυτέλεια να έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ίδιο επίπεδο, όμως ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα που κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο. Δεν δικαιούμασταν τίποτα παραπάνω.
Παρ' όλο που συνεχίζω να λέω ότι σε κάθε ματς θέλω να διεκδικούμε τη νίκη, δεν είναι από τα ματς που έχουμε σημαδέψει για να πετύχουμε τον στόχο μας. Το παλέψαμε, το προσπαθήσαμε. Το 5-0 είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να δουλέψουμε πιο πιεστικά για το μέλλον.
Ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, εμείς δεν ακολουθήσαμε στον ρυθμό του, δεν κρατήσαμε την μπάλα στα σημεία που έπρεπε και ήρθε η βαριά ήττα».
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