Serie A: «Έσπασε το ρόδι» η Τζένοα με το buzzer beater του Όστιγκαρντ, 2-1 εκτός την Σασουόλο - Δείτε τα γκολ
Στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Βιεϊρά, οι Γενοβέζοι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη χάρη σε γκολ του Νορβηγού στις καθυστερήσεις
Στο πρώτο της ματς μετά την απομάκρυνση του Πατρίκ Βιεϊρά από τον πάγκο της και με τον Ρομπέρτο Μουργκίτα στο «τιμόνι», η Τζένοα όχι μόνο εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, αλλά κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» στη Ρέτζιο Εμίλια και με buzzer beater του Όστιγκαρντ να πάρει τεράστιο «διπλό» από τη Σασουόλο με σκορ 2-1, στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Serie A.
Η ομάδα της Γένοβας, η οποία προερχόταν από 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, προηγήθηκε με τον Μαλινόφσκι στο 18', μπήκε με το προβάδισμα στ' αποδυτήρια, αλλά με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπεράρντι και πίεσαν για την ανατροπή.
Κι ενώ όλα έδειχναν... ισοπαλία, ήρθε στο 90'+2 ο Νορβηγός αμυντικός Λέο Οστιγκαρντ να σκοράρει για το τελικό 2-1, αποτέλεσμα που έφερε τους Γενοβέζους στην 18η θέση, βάζοντας δύο ομάδες από κάτω (Βερόνα, Φιορεντίνα) στο βαθμολογικό πίνακα.
