Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο Όστιν Ριβς έχει δώσει ασίστ για alley-oop κάρφωμα σε δύο γενιές Τζέιμς - Δείτε τις συνεργασίες με τον ΛεΜπρόν και τον γιο του, Μπρόνι
Ο Όστιν Ριβς έχει δώσει ασίστ για alley-oop κάρφωμα σε δύο γενιές Τζέιμς - Δείτε τις συνεργασίες με τον ΛεΜπρόν και τον γιο του, Μπρόνι
«Πρέπει να είμαι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του NBA που πετάει λόμπα σε πατέρα και γιο», δήλωσε ο Ριβς μετά το παιχνίδι
Στη χθεσινή αναμέτρηση του ΝΒΑ ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Μαϊάμι Χιτ, ο Όστιν Ριβς συνδυάστηκε με τον Μπρόνι Τζέιμς για ένα απίθανο alley-oop κάρφωμα.
Τα τρία τελευταία χρόνια ο Ριβς είναι συμπαίκτης με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, και από την προηγούμενη χρονιά είναι συμπαίκτης και με τον γιο του, Μπρόνι.
Έχει συνδυαστεί αμέτρητες φορές με τον πατέρα προσφέροντας θέαμα, μόνο που χθες δεν το έκανε με τον ίδιο αλλά με τον γιο του.
Δείτε βίντεο:
«Πρέπει να είμαι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του NBA που πετάει λόμπα σε πατέρα και γιο. Είπα στον ΛεΜπρον, μόλις βγήκα από το παιχνίδι, ότι ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή», δήλωσε ο Ριβς μετά το παιχνίδι.
Τα τρία τελευταία χρόνια ο Ριβς είναι συμπαίκτης με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, και από την προηγούμενη χρονιά είναι συμπαίκτης και με τον γιο του, Μπρόνι.
Έχει συνδυαστεί αμέτρητες φορές με τον πατέρα προσφέροντας θέαμα, μόνο που χθες δεν το έκανε με τον ίδιο αλλά με τον γιο του.
Δείτε βίντεο:
«Πρέπει να είμαι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του NBA που πετάει λόμπα σε πατέρα και γιο. Είπα στον ΛεΜπρον, μόλις βγήκα από το παιχνίδι, ότι ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή», δήλωσε ο Ριβς μετά το παιχνίδι.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα