Ποδόσφαιρο γυναικών: Ο Ολυμπιακός 10-0 την Διεθνή Ακαδημία 3Β ΑΣ με καρέ τερμάτων της Βενιαμίν

Διεθνής Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο « Στ. Μελισσουργός » στο Ρέντη.





Μετά το 10-0 επί του Εθνικού Καλαμάτας στην πρεμιέρα της στη Γ' εθνική η ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού έφτασε στο 2 στα 2 επικρατώντας ξανά 10-0 τηςΠρώτη σκόρερ ξανά με 4 γκολ ήταν η Νάγια Βενιαμίν



Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 3ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (1-0), με την Γιάννου. Στο 6' η Βενιαμίν διπλασίασε τα γκολ του Ολυμπιακού και σκοράροντας στο 20' και στο 23' έγραψε το 4-0.



Στο 31ο λεπτό, η Μισιρλή έκανε το 5-0, ενώ η Μυλωνά διαμόρφωσε το 6-0 του ημιχρόνου, μετά από εκτέλεση κόρνερ (40'). Η Βενιαμίν πέτυχε και 4ο γκολ στο 53' (7-0), στο 53ο λεπτό, ενώ η Τζανή (61') ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 8-0. Οι Τρυγούτη και Σιαπλαούρα πέτυχαν τα δύο τελευταία γκολ (67', 77'), για το τελικό 10-0 των «ερυθρόλευκων».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Βαλκάνη, Δημητρίου, Φεγγούλη, Τρυγούτη).





