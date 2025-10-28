ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1: Τρίτη σερί νίκη στο Κύπελλο και πρόκριση στα νοκ άουτ για τους Κρητικούς - Δείτε τα γκολ
Οι Ηρακλειώτες παρότι έμειναν πίσω στο σκορ με γκολ του Κούστα στο 28', κατάφεραν να γυρίσουν το ματς με τους Ράκονιατς στο 35', Νους στο 84' και Σαλσέδο στο 90+3'
Ο ΟΦΗ μπορεί να τα βρήκε δύσκολα στο πρώτο του ματς στη μετά-Ράσταβατς εποχή, όμως υπό το βλέμμα του νέου του προπονητή, Χρήστου Κόντη, κατάφερε να επικρατήσει του μαχητικού Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή.
Οι Κρητικοί έφτασαν τους 9 βαθμούς, κάνοντας το 3Χ3 στη League Phase και εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική, όπου θα διεκδικήσει την είσοδο του στην τετράδα, ώστε να περάσει απευθείας στα προημιτελικά.
Στη 10η θέση με 3 βαθμούς οι Θεσσαλονικείς, έχοντας ματς λιγότερο.
Ο Ηρακλής μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο μέρος και ήταν πολύ πιο απειλητικός. Στο 12ο λεπτό ο Μυωσίδης έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, πλάσαρε κι ο Λίλο απέκρουσε με το πόδι.
Στο 14' ο Τσιντώνης έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του ΟΦΗ.
Ο Γηραιός πήρε προβάδισμα στο 28ο λεπτό. O Σιδεράς έκανε τη σέντρα, κεφαλιά πάσα του Ντουρμισάι και ο Κούστα με προβολή νίκησε τον Λίλο.
Ο Νους προσπάθησε να ισοφαρίσει στο 32' με φανταστική ατομική ενέργεια, όμως η μπάλα κόντραρε στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε.
Στο 35' ο ΟΦΗ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Αποστολάκης εκτέλεσε φάουλ, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά - πάσα από το δεύτερο δοκάρι και ο Ρακονιάτς με πλασέ από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.
Στο 42' μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τόσο ο Νους, όσο κι ο Κούστα έπεσαν στην αντίπαλη περιοχή, όμως ο διαιτητής Γιουματζίδης δεν είδε παράβαση, ενώ το ματς έγινε δίχως VAR.
O ΟΦΗ είχε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος και κυκλοφορούσε την μπάλα, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει ρήγματα.
Χαρακτηριστικό πως η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 64', όταν ο Φούντας εκτέλεσε φάουλ και ο Σαλσέδο αστόχησε με κεφαλιά.
Στο 77' ο ΟΦΗ απείλησε ξανά από στατική φάση, όταν ο Φούντας εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Νους σε διαγώνια θέση στο δεύτερο δοκάρι, ο Αργεντινός σούταρε και η μπάλα βγήκε κόρνερ.
Στο 83' οι γηπεδούχοι γύρισαν το σκορ. Υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Χριστόπουλου, ο Νους με ο κεφάλι έστρωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός έπιασε σουτ στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Νους, ο οποίος από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Θεοδοσουλάκης έστρωσε την μπάλα στον Σαλσέδο, ο οποίος με άψογο σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Πηγή:www.gazzetta.gr
