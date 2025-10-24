Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
ΠΑΟΚ: Χάνουν τον Βόλο οι Καμαρά και Κεντζιόρα
Οι «ασπρόμαυροι» αφήνουν πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Λιλ με τον Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες Καμαρά και Κεντζιόρα ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης
Το παιχνίδι στη Γαλλία και η μεγάλη νίκη κόντρα στη Λιλ αποτελεί ήδη παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση που ακολουθεί, με αντίπαλο τον Βόλο στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 26/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η δουλειά μάλιστα για την επικείμενη αναμέτρηση ξεκίνησε επί γαλλικού εδάφους. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχικά 11αδα του αγώνα με τη Λιλ έμειναν στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο γήπεδο.
Ωστόσο, ο Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί δύο επιπλέον προβλήματα που προέκυψαν στο ματς του «Σταντ Πιέρ Μορουά». Ο Μαντί Καμαρά υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική -έγινε μάλιστα αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο τέταρτο- και θα υποβληθεί σε εξετάσεις αύριο (Σάββατο 25/10) για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο Τόμας Κεντζιόρα, από την πλευρά του, θα ακολουθήσει το απαραίτητο πρωτόκολλο μετά από το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι, στις καθυστερήσεις του αγώνα σε μια μονομαχία με τον Ολιβιέ Ζιρού, και θα μείνει εκτός προπονήσεων μέχρι τη Δευτέρα (27/10).
Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» θα προπονηθεί αύριο στις 16:45, οπότε και ο Ρουμάνος τεχνικός θα ανακοινώσει την αποστολή για το παιχνίδι με τους Θεσσαλούς.
