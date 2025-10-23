Πρώτο θέμα στη Daily Mail η συνεργασία του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα»
Πρώτο θέμα στη Daily Mail η συνεργασία του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα»

Μεγάλο «θόρυβο» έχει κάνει η επιστροφή του Ράφα Μπενίτεθ στους πάγκους για χάρη του Παναθηναϊκού με τη Daily Mail να κάνει αναφορά στο συμβόλαιο του Ισπανού αλλά και στη δύσκολη αποστολή που έχει στους πράσινους

Πρώτο θέμα στη Daily Mail η συνεργασία του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα»
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για να  αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να φέρει μία νέα εποχή στην ομάδα. 

Ο Ισπανός έφτασε την Πέμπτη το πρωί στην Ελλάδα, την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί και να γνωριστεί με τους παίκτες, ενώ το Σάββατο θα διεξαχθεί η παρουσίασή του, όταν και η δημοσιογράφοι θα μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις τους. 

Ο 65χρονος θα γνωριστεί με τους παίκτες και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση το Σάββατο, ενώ για πρώτη φορά θα κάτσει στον πάγκο των πρασίνων, στο κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης για τη Super League 1. 

Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ μάλιστα είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του δημοφιλούς αγγλικού Μέσου, Daily Mail, σε μια ένδειξη του «κρότου» που έχει προκληθεί ακόμα κι εκτός των ελληνικών συνόρων.

Εκεί αναφέρεται ότι ο Ισπανός θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της Super League 1, αφού οι αποδοχές του θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ τονίζεται ότι υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 χρόνων με τους πράσινους. 

Η Αγγλική εφημερίδα παρουσιάζει το βήμα αυτό για τον Μπενίτεθ ως κάτι καινούργιο για την καριέρα του καθώς για αυτόν θα είναι ένα καινούργιο πρωτάθλημα. 

Πρώτο θέμα στη Daily Mail η συνεργασία του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα»


Μάλιστα αναφέρεται στον Παναθηναϊκό ως έναν «γίγαντα» του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και βρίσκεται στην 7η θέση, 8 βαθμούς από την κορυφή, τονίζοντας έτσι τη δυσκολία της αποστολής του. 

Η Daily Mail προσθέτει ότι το ντιλ μεταξύ των δύο πλευρών, έγινε μετά από διαπραγματεύσεις που έγιναν με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου στο Λονδίνο.

Τέλος, οι Άγγλοι έφεραν στο προσκήνιο μία συνέντευξη που είχε δώσει τον Σεπτέμβριο, εκεί όπου δήλωνε ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει ως προπονητής: «Μερικές φορές το να σε περιγράφουν ως "θρύλο" είναι πολύ ωραίο, αλλά και περίπλοκο».

«Είναι κακό για έναν προπονητή να θεωρείται συνταξιούχος. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να με ρωτούν: "Θέλεις να γίνεις ξανά προπονητής;" Σίγουρα ναι, ιδιαίτερα στην Αγγλία και την Ευρώπη. Δεν θέλω οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχω τελειώσει. Ακόμα εξελίσσομαι».


