Πρώτο θέμα στη Daily Mail η συνεργασία του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ελλάδα»

Μεγάλο «θόρυβο» έχει κάνει η επιστροφή του Ράφα Μπενίτεθ στους πάγκους για χάρη του Παναθηναϊκού με τη Daily Mail να κάνει αναφορά στο συμβόλαιο του Ισπανού αλλά και στη δύσκολη αποστολή που έχει στους πράσινους