Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ράφα Μπενίτεθ
Ο Ισπανός προπονητής θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του την Κυριακή απέναντι στον Αστέρα.
Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού από το μεσημέρι της Πέμπτης ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός με το πλούσιο βιογραφικό έφτασε στη χώρα το μεσημέρι, εν μέσω των εξελίξεων που αφορούν την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τη Φέγενορντ για το Europa League, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».
Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς την Παρασκευή(24/10) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ενώ το Σάββατο(25/10) θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου.
Όλα δείχνουν ότι ο Μπενίτεθ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αστέρα για τη 8η αγωνιστική της Super League την Κυριακή(26/10).
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός με το πλούσιο βιογραφικό έφτασε στη χώρα το μεσημέρι, εν μέσω των εξελίξεων που αφορούν την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τη Φέγενορντ για το Europa League, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων».
Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά, καθώς την Παρασκευή(24/10) θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, ενώ το Σάββατο(25/10) θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ στο προπονητικό κέντρο του Κορωπίου.
Όλα δείχνουν ότι ο Μπενίτεθ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον Αστέρα για τη 8η αγωνιστική της Super League την Κυριακή(26/10).
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα