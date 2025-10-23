Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα ξεκινήσει στις 17:30 το ματς με την Φέγενορντ - Τα σενάρια που εξετάζονται

Εν αναμονή των εξελίξεων βρίσκονται στονλόγω της κακοκαιρίας «Μπέντζαμιν» που έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό το Ρότερνταμ και έχει αφήσει στον... αέρα το παιχνίδι κόντρα στη Φέγενορντ.Αμφότερες οι ομάδες βρίσκονται σε σύσκεψη με την UEFA και το «τριφύλλι» έκανε γνωστό ότι η πρώτη σέντρα δεν θα γίνει στις 17:30 όπως είχε προγραμματιστεί.Να θυμίσουμε πως η UEFA είχε αλλάξει την ώρα της αναμέτρησης από 19:45 σε 17:30 αλλά τα νέα δεδομένα, έδειξαν ότι δεν εφικτό να ξεκινήσει το παιχνίδι στη νέα ώρα.Τα δύο σενάρια που είναι «ανοιχτά» αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσει η αναμέτρηση στις 22:00 και να αναβληθεί οριστικά.Στην Ολλανδία βρίσκονται περίπου 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού και αναμένουν τις εξελίξεις.