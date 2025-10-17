Αθηναϊκός: Προσφεύγει στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας - Απεικονίζει τις παίκτριές του ως σερβιτόρες

Στο εικαστικό που έφτιαξαν οι Τούρκοι και χαρακτηρίστηκε προσβλητικό από την ελληνική ομάδα, βρίσκεται και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης