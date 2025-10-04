Εξαιρετική Μαριέλλα Φασούλα πέτυχε double double στην πρεμιέρα της με τη Μπεσίκτας στο πρωτάθλημα Τουρκίας
Η Μαριέλλα Φασούλα πέτυχε 29 πόντους και κατέβασε 13 ριμπάουντ στη νίκη της Μπεσίκτας με αντίπαλο την Μπότας με 83-65

Με σούπερ εμφάνιση μπήκε στο πρωτάθλημα Τουρκίας η Μαριέλλα Φασούλα.

Η Ελληνίδα σέντερ πέτυχε εμφατικό double-double με 29 πόντους (11/18 δίποντα, 7/8 βολές), 13 ριμπάουντ, ενώ ακόμα είχε 3 ασίστ, 5 λάθη, 5 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

Κάπως έτσι, η Μπεσίκτας πήρε άνετο διπλό με 83-65 κόντρα στην Μπότας και ξεκίνησε με το δεξί τις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Θυμίζουμε ότι η Μαριέλλα Φασούλα αγωνιζόταν για πέντε σεζόν στο Ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ από το 2015 έως το 2020 ήταν στην Αμερική παίζονται μπάσκετ σε κολέγια. 


