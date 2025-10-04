Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Εξαιρετική Μαριέλλα Φασούλα πέτυχε double double στην πρεμιέρα της με τη Μπεσίκτας στο πρωτάθλημα Τουρκίας
Η Μαριέλλα Φασούλα πέτυχε 29 πόντους και κατέβασε 13 ριμπάουντ στη νίκη της Μπεσίκτας με αντίπαλο την Μπότας με 83-65
Με σούπερ εμφάνιση μπήκε στο πρωτάθλημα Τουρκίας η Μαριέλλα Φασούλα.
Η Ελληνίδα σέντερ πέτυχε εμφατικό double-double με 29 πόντους (11/18 δίποντα, 7/8 βολές), 13 ριμπάουντ, ενώ ακόμα είχε 3 ασίστ, 5 λάθη, 5 κλεψίματα και 3 μπλοκ.
Κάπως έτσι, η Μπεσίκτας πήρε άνετο διπλό με 83-65 κόντρα στην Μπότας και ξεκίνησε με το δεξί τις εγχώριες υποχρεώσεις της.
Θυμίζουμε ότι η Μαριέλλα Φασούλα αγωνιζόταν για πέντε σεζόν στο Ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ από το 2015 έως το 2020 ήταν στην Αμερική παίζονται μπάσκετ σε κολέγια.
🚨 MVP ALERT 🚨— Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 4, 2025
𝙈𝙖𝙧𝙞𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙁𝙖𝙨𝙤𝙪𝙡𝙖 💎
🏀 29 Sayı
💪 13 Ribaund
🅰️ 3 Asist
⚫️ 5 Top Çalma pic.twitter.com/RCESwZrrm0
