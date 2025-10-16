ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Ο Τζάκσον Χέις των Λέικερς ονειρεύεται να γίνει συμπαίκτης του Ντόντσιτς και στην Εθνική Σλοβενίας - Βίντεο
SPORTS
Τζάκσον Χέις Λος Άντζελες Λέικερς Σλοβενία Λούκα Ντόντσιτς

Ο Τζάκσον Χέις των Λέικερς ονειρεύεται να γίνει συμπαίκτης του Ντόντσιτς και στην Εθνική Σλοβενίας - Βίντεο

Ο Τζάκσον Χέις των Λος Άντζελες Λέικερς αποκάλυψε πως κάνει προσπάθεια να πάρει το σλοβένικο διαβατήριο ώστε να αγωνίζεται στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς ως νατουραλιζέ

Ο Τζάκσον Χέις των Λέικερς ονειρεύεται να γίνει συμπαίκτης του Ντόντσιτς και στην Εθνική Σλοβενίας - Βίντεο
Κοντά σε μια πολύ σημαντική κίνηση που θα ανεβάσει κατακόρυφα τη δυναμική της στην γραμμή των ψηλών βρίσκεται η εθνική ομάδα μπάσκετ της Σλοβενίας.

Και αυτό διότι ο Τζάκσον Χέις αποκάλυψε πως κάνει ενέργειες ώστε να αποκτήσει το διαβατήριο της χώρας και να μπορεί στο μέλλον να αγωνίζεται ως νατουραλιζέ σε διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς.


Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ που επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2018 στο Νο. 8, αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στους Λος Άντζελες Λέικερς, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τον «Luka Magic».

«Αυτός είναι ο άνθρωπός μου (σσ. Ντόντσιτς), προσπαθούμε να μου εξασφαλίσουμε ένα σλοβενικό διαβατήριο αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσω να παίξω μαζί του το επόμενο καλοκαίρι», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά την ήττα των «λιμνανθρώπων» από τους Μάβερικς σε φιλικό παιχνίδι της preseason.


Κλείσιμο
Την περασμένη σεζόν, ο νεαρός ψηλός ολοκλήρωσε τη σεζόν με 6,8 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 56 αναμετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης