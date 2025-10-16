Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο Τζάκσον Χέις των Λέικερς ονειρεύεται να γίνει συμπαίκτης του Ντόντσιτς και στην Εθνική Σλοβενίας - Βίντεο
Ο Τζάκσον Χέις των Λέικερς ονειρεύεται να γίνει συμπαίκτης του Ντόντσιτς και στην Εθνική Σλοβενίας - Βίντεο
Ο Τζάκσον Χέις των Λος Άντζελες Λέικερς αποκάλυψε πως κάνει προσπάθεια να πάρει το σλοβένικο διαβατήριο ώστε να αγωνίζεται στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς ως νατουραλιζέ
Κοντά σε μια πολύ σημαντική κίνηση που θα ανεβάσει κατακόρυφα τη δυναμική της στην γραμμή των ψηλών βρίσκεται η εθνική ομάδα μπάσκετ της Σλοβενίας.
Και αυτό διότι ο Τζάκσον Χέις αποκάλυψε πως κάνει ενέργειες ώστε να αποκτήσει το διαβατήριο της χώρας και να μπορεί στο μέλλον να αγωνίζεται ως νατουραλιζέ σε διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς.
Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ που επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2018 στο Νο. 8, αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στους Λος Άντζελες Λέικερς, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τον «Luka Magic».
«Αυτός είναι ο άνθρωπός μου (σσ. Ντόντσιτς), προσπαθούμε να μου εξασφαλίσουμε ένα σλοβενικό διαβατήριο αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσω να παίξω μαζί του το επόμενο καλοκαίρι», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά την ήττα των «λιμνανθρώπων» από τους Μάβερικς σε φιλικό παιχνίδι της preseason.
Την περασμένη σεζόν, ο νεαρός ψηλός ολοκλήρωσε τη σεζόν με 6,8 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 56 αναμετρήσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Και αυτό διότι ο Τζάκσον Χέις αποκάλυψε πως κάνει ενέργειες ώστε να αποκτήσει το διαβατήριο της χώρας και να μπορεί στο μέλλον να αγωνίζεται ως νατουραλιζέ σε διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς.
Los Angeles Lakers center Jaxson Hayes could play for Slovenia with Luka Doncic already next summer 😮— BasketNews (@BasketNews_com) October 16, 2025
Read more: https://t.co/ajD9iasfVZ pic.twitter.com/SUY8GpWzAR
Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ που επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ το 2018 στο Νο. 8, αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στους Λος Άντζελες Λέικερς, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τον «Luka Magic».
«Αυτός είναι ο άνθρωπός μου (σσ. Ντόντσιτς), προσπαθούμε να μου εξασφαλίσουμε ένα σλοβενικό διαβατήριο αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσω να παίξω μαζί του το επόμενο καλοκαίρι», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά την ήττα των «λιμνανθρώπων» από τους Μάβερικς σε φιλικό παιχνίδι της preseason.
Jaxson Hayes says he's woking on a Slovenian passport to play with Luka on national team— Luka Updates (@LukaUpdates) October 16, 2025
YT/sportingtrib pic.twitter.com/piAwMJEpN2
Την περασμένη σεζόν, ο νεαρός ψηλός ολοκλήρωσε τη σεζόν με 6,8 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 56 αναμετρήσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα