Μουντιάλ 2026: Γκέλα της Γαλλίας στην Ισλανδία, έκπληξη στη Σουηδία το Κόσοβο - Δείτε γκολ

Αρκετές εκπλήξεις περιλάμβαναν οι σημερινοί αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία κράτησε στο 2-2 τη Γαλλία, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα την πρόκριση. Οι «τρικολόρ» δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα χρειαστεί να περιμένουν τους αγώνες του Νοεμβρίου, ενώ η Ισλανδία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση και τα play off την οποία θα διεκδικήσει από την Ουκρανία (δύσκολα 2-1 το Αζερμπαϊτζάν στο Βρότσλαβ).Ο Πάλσον άνοιξε το σκορ για τους Ισλανδούς στο 39' αλλά οι Ενκουνκού (63') και Ματετά (68') γύρισαν το παιχνίδι για τη Γαλλία. Δεν μπόρεσε να χαμογελάσει ωστόσο, αφού η Ισλανδία ισοφάρισε με τον Χλίνσον στο 70'.Στον 1ο όμιλο η Γερμανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, παρά την ισοβαθμία με τη Σλοβακία. Tο γκολ του Βόλτεμαντε στο 31' χάρισε το τρίποντο στους Γερμανούς.Η Σλοβακία υπερκέρασε το εμπόδιο του Λουξεμβούργου, επικράτησε 2-0 και διατηρήθηκε σε τροχιά πρόκρισης μιας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Γερμανία. Στο 55ο λεπτό ο Ομπερτ έκανε το 1-0 και στο 72' ο Σκραντς διαμόρφωσε το 2-0.Η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στον 2ο όμιλο όπου το Κόσοβο νίκησε 1-0 τη Σουηδία στο Γκέτεμποργκ και έχει πλέον σοβαρές ελπίδες τη δεύτερη θέση. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ασλάνι στο 31΄ και το οποίο ήταν αρκετό για να «πετάξει» εκτός συνέχειας τη Σουηδία, που είχε μία από τις χειρότερες παρουσίες της σύγχρονης ιστορίας της σε προκριματική φάση (1 ισοπαλία-4 ήττες).