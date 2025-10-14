Μουντιάλ 2026: Γκέλα της Γαλλίας στην Ισλανδία, έκπληξη στη Σουηδία το Κόσοβο - Δείτε γκολ
Προκριματικά Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Γκέλα της Γαλλίας στην Ισλανδία, έκπληξη στη Σουηδία το Κόσοβο - Δείτε γκολ

Η Γερμανία πήρε ακόμα μια νίκη κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία και πλησιάζει στο Μουντιάλ 2026, σημαντικότατο τρίποντο για την Ουκρανία του Ρεμπρόφ που «λύγισε» το Αζερμπαϊτζάν - Ισοπαλία για τη Γαλλία στην Ισλανδία

Μουντιάλ 2026: Γκέλα της Γαλλίας στην Ισλανδία, έκπληξη στη Σουηδία το Κόσοβο - Δείτε γκολ
Αρκετές εκπλήξεις περιλάμβαναν οι σημερινοί αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία κράτησε στο 2-2 τη Γαλλία, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα την πρόκριση. Οι «τρικολόρ» δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα χρειαστεί να περιμένουν τους αγώνες του Νοεμβρίου, ενώ η Ισλανδία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση και τα play off την οποία θα διεκδικήσει από την Ουκρανία (δύσκολα 2-1 το Αζερμπαϊτζάν στο Βρότσλαβ).

Ο Πάλσον άνοιξε το σκορ για τους Ισλανδούς στο 39' αλλά οι Ενκουνκού (63') και Ματετά (68') γύρισαν το παιχνίδι για τη Γαλλία. Δεν μπόρεσε να χαμογελάσει ωστόσο, αφού η Ισλανδία ισοφάρισε με τον Χλίνσον στο 70'.

Ισλανδία - Γαλλία: 2-2 (MD 4 World Cup Qualifiers, 13/10/2025)


Στον 1ο όμιλο η Γερμανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, παρά την ισοβαθμία με τη Σλοβακία. Tο γκολ του Βόλτεμαντε στο 31' χάρισε το τρίποντο στους Γερμανούς.

B. Ιρλανδία - Γερμανία: 0-1 (MD 4 World Cup Qualifiers, 13/10/2025)


Η Σλοβακία υπερκέρασε το εμπόδιο του Λουξεμβούργου, επικράτησε 2-0 και διατηρήθηκε σε τροχιά πρόκρισης μιας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τη Γερμανία. Στο 55ο λεπτό ο Ομπερτ έκανε το 1-0 και στο 72' ο Σκραντς διαμόρφωσε το 2-0.

Σλοβακία - Λουξεμβούργο: 2-0 (MD 4 World Cup Qualifiers, 13/10/2025)


Η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στον 2ο όμιλο όπου το Κόσοβο νίκησε 1-0 τη Σουηδία στο Γκέτεμποργκ και έχει πλέον σοβαρές ελπίδες τη δεύτερη θέση. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ασλάνι στο 31΄ και το οποίο ήταν αρκετό για να «πετάξει» εκτός συνέχειας τη Σουηδία, που είχε μία από τις χειρότερες παρουσίες της σύγχρονης ιστορίας της σε προκριματική φάση (1 ισοπαλία-4 ήττες).

Σουηδία - Κόσοβο: 0-1 (MD 4 World Cup Qualifiers, 13/10/2025)


Το Βέλγιο κατάφερε να νικήσει 4-2 την Ουαλία με ανατροπή στο Κάρντιφ και είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση, ενώ τεράστια ευκαιρία έχασε η Βόρεια Μακεδονία στο 1-1 εντός έδρας με το Αζερμπαϊτζάν. Σε περίπτωση νίκης, θα ήταν «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση, θα είχε ελπίδες ακόμα και για την πρώτη. Τώρα η Ουαλία βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών με ματς λιγότερο.

Ουαλία - Βέλγιο: 2-4 (MD 6 World Cup Qualifiers, 13/10/2025)


Η Ελβετία δεν κατάφερε να ξεμπερδέψει με την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Σλοβενίας του βασικού Άνταμ Τσέριν και συμβιβάστηκε με τη λευκή ισοπαλία (0-0). Παραμένει βέβαια φαβορί για την πρόκριση, ούσα στην κορυφή του γκρουπ.


Σλοβενία - Ελβετία: 0-0 (MD 4 World Cup Qualifiers, 13/10/2025)


Τα αποτελέσματα των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Β. Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0
Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

13 Οκτωβρίου 2025
Β.Ιρλανδία - Γερμανία 0-1
Σλοβακία - Λουξεμβούργο 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γερμανία 4 9
Σλοβακία 4 9
Βόρεια Ιρλανδία 4 6
Λουξεμβούργο 4 0


2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0
Σουηδία - Ελβετία 0-2

13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία - Ελβετία 0-0
Σουηδία - Κόσοβο 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ελβετία 4 10
Κόσοβο 4 7
Σλοβενία 4 3
Σουηδία 4 1


3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία - Δανία 0-6
Σκωτία - Ελλάδα 3-1

12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία - Λευκορωσία 2-1
Δανία - Ελλάδα 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Δανία 4 10
Σκωτία 4 10
Ελλάδα 4 3
Λευκορωσία 4 0


4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5
Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0

13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Γαλλία 2-2
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Γαλλία 4 10
Ουκρανία 4 7
Ισλανδία 4 4
Αζερμπαϊτζάν 4 1


5ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία - Τουρκία 1-6
Ισπανία - Γεωργία 2-0

14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία - Γεωργία 21:45
Ισπανία - Βουλγαρία 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ισπανία 3 9
Τουρκία 3 6
Γεωργία 3 3
Βουλγαρία 3 0


6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουγγαρία - Αρμενία 2-0
Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0

14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία - Αρμενία 21:45
Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 3 9
Ουγγαρία 3 4
Αρμενία 3 3
Ιρλανδία 3 1


7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1
Μάλτα - Ολλανδία 0-4
Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία - Φινλανδία 4-0
Λιθουανία - Πολωνία 0-2
Ρεπό: Μάλτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Ολλανδία 6 16
Πολωνία 6 13
Φινλανδία 7 10
Λιθουανία 7 3
Μάλτα 6 2


8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0
Κύπρος - Βοσνία 2-2
Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4
Ρουμανία - Αυστρία 1-0
Ρεπό: Βοσνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αυστρία 6 15
Βοσνία 6 13
Ρουμανία 6 10
Κύπρος 7 8
Σαν Μαρίνο 7 0


9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία - Ισραήλ 5-0
Εσθονία - Ιταλία 1-3
Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία - Μολδαβία 19:00
Ιταλία - Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Νορβηγία 6 18
Ιταλία 5 12
Ισραήλ 6 9
Εσθονία 6 3
Μολδαβία 5 0


10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0
Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 0-0
Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025
Β. Μακεδονία - Καζακστάν 1-1
Ουαλία - Βέλγιο 2-4
Ρεπό: Λιχτενστάιν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Βέλγιο 6 14
Βόρεια Μακεδονία 7 13
Ουαλία 6 10
Καζακστάν 6 7
Λιχτενστάιν 6 0


11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία - Ανδόρα 2-2
Σερβία - Αλβανία 0-1
Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα - Σερβία 21:45
Λετονία - Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αγγλία 5 15
Αλβανία 6 11
Σερβία 5 7
Λετονία 6 5
Ανδόρα 6 1


12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία - Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0
Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1
Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0
Ρεπό: Μαυροβούνιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Κροατία 6 16
Τσεχία 7 13
Νησιά Φαρόε 7 12
Μαυροβούνιο 6 6
Γιβραλτάρ 6 0



