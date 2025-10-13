Μπουλς - Μπακς: Πιάστηκαν στα χέρια Πρινς-Τέρι, τους «τρόλαρε» ο Γιάννης - Βίντεο
Μπουλς - Μπακς: Πιάστηκαν στα χέρια Πρινς-Τέρι, τους «τρόλαρε» ο Γιάννης - Βίντεο
Δεν ήταν ήρεμο το φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς, με τους Τέρι και Πρινς να... ανάβουν φωτιές
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κομβικός στη νίκη των Μπακς 127-121 επί των Μπουλς σε ματς της preseason. Ο Έλληνας σταρ έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές.
Πάντως παρόλο που μιλάμε για ματς της preseason, είχε ένταση, με τους Πρινς και Τέρι να πιάνονται στα χέρια και την κατάσταση να ηρεμεί με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Ο Greek Freak είχε όρεξη για πλάκα και έκανε πως θα μπει στον καυγά, κάτι που δεν έγινε φυσικά ποτέ.
Πρινς και Τέρι όμως δεν τη γλίτωσαν και αποβλήθηκαν!
Πηγή:www.gazzetta.gr
