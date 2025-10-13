Μπουλς - Μπακς: Πιάστηκαν στα χέρια Πρινς-Τέρι, τους «τρόλαρε» ο Γιάννης - Βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Σικάγο Μπουλς

Μπουλς - Μπακς: Πιάστηκαν στα χέρια Πρινς-Τέρι, τους «τρόλαρε» ο Γιάννης - Βίντεο

Δεν ήταν ήρεμο το φιλικό των Μπακς με τους Μπουλς, με τους Τέρι και Πρινς να... ανάβουν φωτιές

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κομβικός στη νίκη των Μπακς 127-121 επί των Μπουλς σε ματς της preseason. Ο Έλληνας σταρ έμεινε 21 λεπτά στο παρκέ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές.

Πάντως παρόλο που μιλάμε για ματς της preseason, είχε ένταση, με τους Πρινς και Τέρι να πιάνονται στα χέρια και την κατάσταση να ηρεμεί με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Ο Greek Freak είχε όρεξη για πλάκα και έκανε πως θα μπει στον καυγά, κάτι που δεν έγινε φυσικά ποτέ.

Πρινς και Τέρι όμως δεν τη γλίτωσαν και αποβλήθηκαν!

Bucks and Bulls get so heated and Giannis jokes trying to get involved 😂

