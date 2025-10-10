Το «αεροπλανικό» του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη στη νίκη των Μπακς - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Θανάσης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Το «αεροπλανικό» του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη στη νίκη των Μπακς - Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε

Το «αεροπλανικό» του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη στη νίκη των Μπακς - Δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-111 των Πίστονς σε φιλικό, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται και να τελειώνει την αναμέτρηση με τέσσερις πόντους.

Ο Γιάννης που παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε, «τρελάθηκε» μετά από ένα φοβερό αεροπλανικό του Elevator.

Ο Θανάσης πήρε τη φάση πάνω του, ξέφυγε από την άμυνα με ντρίμπλες και στο τέλος ολοκλήρωσε τη φάση με υπέροχη πιρουέτα, κάτι που απόλαυσε και ο Greek Freak όπως μπορεί να διαπιστώσετε.

Δείτε τι έκανε ο Θανάσης κόντρα στο Ντιτρόιτ

Ειδήσεις σήμερα:

«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια

Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης