Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Το «αεροπλανικό» του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη στη νίκη των Μπακς - Δείτε βίντεο
Το «αεροπλανικό» του Θανάση που... τρέλανε τον Γιάννη στη νίκη των Μπακς - Δείτε βίντεο
Ο Γιάννης παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε
Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-111 των Πίστονς σε φιλικό, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται και να τελειώνει την αναμέτρηση με τέσσερις πόντους.
Ο Γιάννης που παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε, «τρελάθηκε» μετά από ένα φοβερό αεροπλανικό του Elevator.
Ο Θανάσης πήρε τη φάση πάνω του, ξέφυγε από την άμυνα με ντρίμπλες και στο τέλος ολοκλήρωσε τη φάση με υπέροχη πιρουέτα, κάτι που απόλαυσε και ο Greek Freak όπως μπορεί να διαπιστώσετε.
Δείτε τι έκανε ο Θανάσης κόντρα στο Ντιτρόιτ
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ο Γιάννης που παρακολουθούσε τον αδερφό του από τον πάγκο, αφού δεν έπαιξε, «τρελάθηκε» μετά από ένα φοβερό αεροπλανικό του Elevator.
Ο Θανάσης πήρε τη φάση πάνω του, ξέφυγε από την άμυνα με ντρίμπλες και στο τέλος ολοκλήρωσε τη φάση με υπέροχη πιρουέτα, κάτι που απόλαυσε και ο Greek Freak όπως μπορεί να διαπιστώσετε.
Δείτε τι έκανε ο Θανάσης κόντρα στο Ντιτρόιτ
Thanasis Antetokounmpo showing off his skills!— NBA (@NBA) October 10, 2025
What a shifty move for the score 👀 https://t.co/W0EUbxPp64 pic.twitter.com/LNwt6zU6Xw
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα