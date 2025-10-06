Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Μουρίνιο «αγριεύει» με δημοσιογράφο για τον μισθό του: «Εσύ πόσα βγάζεις;»
Ο Πορτογάλος τεχνικός αντέδρασε με αιχμηρό τρόπο όταν ρωτήθηκε για τις αποδοχές του στη Μπενφίκα, δηλώνοντας πως «όλοι έχουν μια εμμονή με τους αριθμούς»
Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην Πορτογαλία, μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα έχει προκαλέσει φρενίτιδα, με τα τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι η μεταγραφή του «Special One» κόστισε μια μικρή περιουσία στον σύλλογο.
Καθώς το ακριβές ποσό της αμοιβής του παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ένας δημοσιογράφος αποφάσισε να ρωτήσει απευθείας τον Μουρίνιο πόσα χρήματα θα κερδίζει. Η αντίδραση του Πορτογάλου προπονητή ήταν, όπως αναμενόταν, έντονη.
«Εσύ και κάποιοι από τους συναδέλφους σου φαίνεται να θέλετε απεγνωσμένα να μάθετε πόσα κερδίζω», απάντησε φανερά ενοχλημένος ο Μουρίνιο.
Στη συνέχεια, πέρασε στην αντεπίθεση: «Πόσα βγάζεις εσύ; Δεν πρόκειται να το πεις; Τότε μη μιλάς για τα δικά μου. Δεν θέλω να είμαι αγενής, αλλά υπάρχει αυτή η περίεργη περιέργεια για το τι κερδίζει ο γείτονας».
Mourinho contra o jornalista. 🍿 pic.twitter.com/pgnipVvvA4— B24 (@B24PT) October 4, 2025
