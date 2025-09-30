Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
O Έρικσεν επέστρεψε στην Εθνική Δανίας - Η αποστολή για το ματς με την Ελλάδα
Οι κλήσεις του Μπράιαν Ρίμερ για τους δυο αγώνες με Λευκορωσία και Ελλάδα
Τους 24 «εκλεκτούς» του για τους δυο αγώνες της Δανίας με Λευκορωσία και Ελλάδα στο διεθνές «παράθυρο» του Οκτωβρίου για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της σκανδιναβικής ομάδας, Μπράιαν Ρίμερ, επαναφέροντας στις επιλογές του τον Κρίστιαν Έρικσεν, που συνεχίζει πλέον στη Βόλφσμπουργκ.
Διαθέσιμοι είναι επίσης και οι Γκούσταβ Ίσακσεν και Κριστιάν Νόργκαρντ.
Αναλυτικά οι κλήσεις της εθνικής Δανίας:
-Τερματοφύλακες: Κάσπερ Σμάιχελ, Μαντς Χέρμανσεν, Φίλιπ Γιόργκενσεν
-Αμυντικοί: Γιόακιμ Άντερσεν, Γιανίκ Βέστεγκαρντ, Αντρέας Κρίστενσεν, Λούκας Χόιγκσμπεργκ, Ράσμους Κρίστενσεν, Αντόν Γκαεΐ, Μαντς Ρέσλεφ, Πάτρικ Ντόργκου, Γιόακιμ Μέλε.
-Μέσοι: Βίκτορ Φρόχολντ, Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ, Μόρτεν Χιούλμαντ, Κριστιάν Νόργκαρντ, Ματ Οράιλι, Μικέλ Ντάμσγκαρντ, Κριστιάν Έρικσεν, Αντρέας Ντρέιερ.
-Επιθετικοί: Γκουστάβ Ίσακσεν, Γιόνας Βιντ, Μίκα Μπίρεθ, Ράσμους Χόιλουντ.
