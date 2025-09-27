Ο Ολυμπιακός 3-2 τον Λεβαδειακό, ο Άρης 1-1 με τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός 3-2 τον Λεβαδειακό, ο Άρης 1-1 με τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία - Δείτε τα γκολ

Με γκολ του Τσικίνιο στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο κόντρα στους Βοιωτούς και παρέμεινε στην κορυφή - Πρώτη απώλεια βαθμών του Άρη επί Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός 3-2 τον Λεβαδειακό, ο Άρης 1-1 με τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία - Δείτε τα γκολ
Με δύο παιχνίδια σε Φάληρο και Θεσσαλονίκη άνοιξε το Σάββατο η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1. 

Ο Ολυμπιακός με ήρωα τον Τσικίνιο κέρδισε στις καθυστερήσεις με 3-2 τον Λεβαδειακό ενώ στο Βικελίδης ο Άρης έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στην πρώτη απώλεια βαθμών του στην περίοδο Χιμένεθ. 

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πρώτος με 13β (4 νίκες, 1 ισοπαλία) και ο Άρης έφτασε στους 10β. 

Την Κυριακή η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν δύσκολες αποστολές στην επαρχία. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Αστέρα στην Τρίπολη και ο Παναθηναϊκός με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. 

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2 

Δύσκολη νίκη για τον Ολυμπιακό απέναντι στο σπουδαίο σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου το οποίο κοιτάζει όλους τους αντιπάλους στα μάτια. 

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 43' με κεφαλιά του Ρέτσου και πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0. Στο 2ο και στο 58' ο Παλάσιος βρήκε δίχτυα για το 1-1 αλλά δύο λεπτά αργότερα (60') ο Τσικίνιο έγραψε το 2-1. 

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση και τα κατάφερε στο 79'. Ο Γκούμας που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς πέτυχε ένα όμορφο γκολ και έκανε το 2-2. 

Σ' εκείνο το σημείο το VAR σταμάτησε να λειτουργεί και χρειάστηκαν 16' για να ξεκινήσει πάλι το ματς. Ο Ολυμπιακός στο 90+6' βρήκε και άλλο γκολ με τον Τσικίνιο και πήρε το τρίποντο πριν το σπουδαίο ματς της Τετάρτης με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. 

Άρης-Πανσερραϊκός 1-1

Εύκολο τρίποντο του Άρη περίμεναν οι περισσότεροι αλλά ο Πανσερραϊκός που πήγε στο Βικελίδης ως ουραγός (1 βαθμό) τσίμπησε τον πόντο. 

Ο Άρης ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι και προηγήθηκε στο 44' με τον Μόντσου. Στο 50' όμως ο Ιβάν ισοφάρισε σε 1-1 με τον Άρη να μην μπορεί να βρει παρά τις ευκαιρίες το γκολ της νίκης. 

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στην εποχή Χιμένεθ με τον Ισπανό τεχνικό και τους ανθρώπους του Άρη να έχουν παράπονα από τη διαιτησία. 


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (5η αγωνιστική) 

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2
Άρης - Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 17:00
ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 13
2. ΑΕΚ 10
3. ΠΑΟΚ 10
4. Άρης 10
5. Λεβαδειακός 7
6. Βόλος 6
7. Ατρόμητος 4
8. Κηφισιά 4
9. Παναιτωλικός 4
10. ΑΕΛ Novibet 3
11. ΟΦΗ 3
12. Παναθηναϊκός 2
13. Πανσερραϊκός 2
14.Αστέρας AKTOR 1

*Δύο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.

*Ολυμπιακός, Άρης, Πανσερραϊκός και Λεβαδειακός έχουν αγώνα περισσότερο.

