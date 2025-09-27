Ο Ολυμπιακός 3-2 τον Λεβαδειακό, ο Άρης 1-1 με τον Πανσερραϊκό - Η βαθμολογία - Δείτε τα γκολ

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών στην εποχή Χιμένεθ με τον Ισπανό τεχνικό και τους ανθρώπους του Άρη να έχουν παράπονα από τη διαιτησία.



Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 10

3. ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 10

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Πανσερραϊκός 2

14.Αστέρας AKTOR 1

*Δύο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.

*Ολυμπιακός, Άρης, Πανσερραϊκός και Λεβαδειακός έχουν αγώνα περισσότερο.

