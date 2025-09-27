Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ

Μια τεράστια έκπληξη περίμενε τα μέλη της ομάδας στο ΟΑΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Μια σπουδαία έκπληξη περίμενε τους αθλητές του τμήματος Μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στην πρώτη τους προπόνηση στο ΟΑΚΑ.

Στην προπόνηση του Σαββάτου καλεσμένος ήταν ο  Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά τον πρωταθλητή του NBA και τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να δεχτούν πολύτιμες συμβουλές! 

Αναμφίβολη η σεζόν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό! 

ante_pao_2



