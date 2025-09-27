Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Μια τεράστια έκπληξη περίμενε τα μέλη της ομάδας στο ΟΑΚΑ
Μια σπουδαία έκπληξη περίμενε τους αθλητές του τμήματος Μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού στην πρώτη τους προπόνηση στο ΟΑΚΑ.
Στην προπόνηση του Σαββάτου καλεσμένος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Η ομάδα του «τριφυλλιού» δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά τον πρωταθλητή του NBA και τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να δεχτούν πολύτιμες συμβουλές!
Αναμφίβολη η σεζόν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό!
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr