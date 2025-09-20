«Λύγισε» η Τζένγκο μετά τον τελικό του ακοντισμού: Συγκινούμαι γιατί μου βγαίνει η πίεση - Βίντεο

Την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στοτου Τόκιο κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και πέρασε ως 11η στον τελικό είχε δηλώσει ότι στον τελικό θα κάνει καλύτερο αγώνα αλλά δεν της έφτανε η 5η θέση. Ήθελε μετάλλιο.Μετά τον τελικό μιλώντας στο γραφείο Τύπου του ΣΕΓΑΣ «λύγισε» μπροστά στην κάμερα και εξήγησε τον λόγο.

«Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσα τη σεζόν υγιής, είμαι καλά και έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμη πιο δυνατή.

Αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο. Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολλά μέτρα και σταθερά μέτρα. Έκανα μια πολύ καλή χρονιά. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει. Προχωράμε στα επόμενα».





