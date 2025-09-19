Στον τελικό του τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου ο Ερυθρός Αστέρας, 77-67 την Φενέρ - Βίντεο

Ο Ερυθρός Αστέρας, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ, πήρε τη φιλική νίκη απέναντι στη Φενέρ (77-67), περνώντας στον τελικό του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ Aegean Omiros College Crete IBT.



Μονέκε και Νουόρα οι κορυφαίοι του Ερυθρού Αστέρα με 14 πόντους έκαστος, καλός αλλά μόνος ο Μπόλντγουϊν (15π.) για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας





Σκληρό αλλά και ενδιαφέρον ήταν το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Φενέρ, εκεί όπου η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έκανε το κάτι παραπάνω και πήρε τη νίκη (67-77) και την πρόκριση για τον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης.

Από την αρχή ουσιαστικά ο Ερυθρός Αστέρας είχε τον έλεγχο, άντεξε στην αντεπίθεση της Φενέρ και έφτασε στη νίκη, με τους Μονέκε και Νουόρα να έχουν από 14 πόντους.

Από την άλλη οι 15 του Μπόλντγουϊν δεν ήταν αρκετοί.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και έφτασε σε διψήφιο προβάδισμα (7-17), όμως η Φενέρ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Η τουρκική ομάδα μείωσε στο 12-20 του δεκαλέπτου, ενώ παρότι οι Σέρβοι ξέφυγαν και στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι πρωταθλητές Ευρώπης βρήκαν την ευκαιρία και μείωσαν στο 24-29 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ άνοιξε σε σχέση με το πρώτο, όπως δείχνει και το 53-55 του τρίτου δεκαλέπτου, δεκάλεπτο στο οποίο ο Μπόλντγουϊν βγήκε μπροστά και μείωσε για την ομάδα του, ενώ πολλάκις το προβάδισμα άλλαξε και χέρια. Η τέταρτη περίοδος όμως ήταν μια άλλη ιστορία.

Με τον Μονέκε να δίνει λύσεις, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρήκε την ευαιρία να πάρει ξανά τον έλεγχο, ενώ στο τέλος, με τον Μπόλντγουϊν να μην βρίσκει χώρους και τον Μπόστον να είναι άστοχος, η Φενέρ δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Τελικό σκορ 67-77 και ο Ερυθρός Αστέρας στον τελικό!

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 24-29, 53-55, 67-77.





