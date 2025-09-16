Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Πασχαλάκης: «Πρωταρχικός στόχος η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, η Πάφος αξίζει το σεβασμό μας»
Πασχαλάκης: «Πρωταρχικός στόχος η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, η Πάφος αξίζει το σεβασμό μας»
Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μίλησε για την επιστροφή των ερυθρόλευκων στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, τονίζοντας ότι η σοβαρότητα και η σκληρή δουλειά είναι τα κλειδιά της επιτυχίας
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στους ομίλους του UEFA Champions League μετά από πέντε χρόνια και η πρεμιέρα τον βρίσκει αντιμέτωπο με την Πάφο την Τετάρτη (17/09, 19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης». Με τον Κωνσταντή Τζολάκη να είναι τιμωρημένος, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων».
Ο 36χρονος τερματοφύλακας εκπροσώπησε την ομάδα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, τονίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
«Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι», δήλωσε ο Πασχαλάκης, αναφερόμενος στην προσέγγιση που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός.
Ο Έλληνας πορτιέρο, παρά το ντεμπούτο του στο Champions League, υπογράμμισε την εμπειρία του από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: «Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ».
Αναλυτικά όσα είπε ο Πασχαλάκης:
Για το πώς πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός: “Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να συνεχίσουμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι”.
Για το ντεμπούτο του στο Champions League: “Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε οδηγίες. Δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις καθημερινά”.
Για το αν είναι must-win παιχνίδι: “Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός αντίπαλος που αξίζει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς, όπως και απέναντι σε όλες τις ομάδες. Θα αντιμετωπίσουμε και πολύ δυνατές ομάδες, που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ίδιο σεβασμό”.
Με τι θα είναι ικανοποιημένοι: “Σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, για αυτό δουλέψαμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση”.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ο 36χρονος τερματοφύλακας εκπροσώπησε την ομάδα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, τονίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
«Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι», δήλωσε ο Πασχαλάκης, αναφερόμενος στην προσέγγιση που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός.
Ο Έλληνας πορτιέρο, παρά το ντεμπούτο του στο Champions League, υπογράμμισε την εμπειρία του από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: «Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ».
Αναλυτικά όσα είπε ο Πασχαλάκης:
Για το πώς πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός: “Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να συνεχίσουμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι”.
Για το ντεμπούτο του στο Champions League: “Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία μου να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε οδηγίες. Δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις καθημερινά”.
Για το αν είναι must-win παιχνίδι: “Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός αντίπαλος που αξίζει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς, όπως και απέναντι σε όλες τις ομάδες. Θα αντιμετωπίσουμε και πολύ δυνατές ομάδες, που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ίδιο σεβασμό”.
Με τι θα είναι ικανοποιημένοι: “Σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, για αυτό δουλέψαμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση”.
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα