Ντεμπούτο με την Μπράιτον στην Premier League για τον Στέφανο Τζίμα - Πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Μπόρνμουθ
O Έλληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο 67ο λεπτό
Ο Στέφανος Τζίμας κατάφερε να καταγράψει την πρώτη του συμμετοχή σε επίπεδο Premier League ως μέλος της Μπράιτον!
Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός βρέθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας σε ματς πρωταθλήματος, έχοντας ήδη κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο Carabao Cup και έχοντας δυο γκολ και μια ασίστ στο ματς με την Όξφορντ.
Τώρα, ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ θα έχει να θυμάται τη 13η Σεπτεμβρίου του 2025, αφού πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Premier στην αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ στο Vitality Stadium.
Πέρασε με αλλαγή στο 67ο λεπτό αντί του Ρίτερ, με το σκορ στο 2-1 εις βάρος της ομάδας του Χούρτζελερ.
