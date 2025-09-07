Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Παγκόσμιο Βόλεϊ Γυναικών: Η Ιταλία 3-2 την Τουρκία σ' έναν συγκλονιστικό τελικό - Δείτε βίντεο
Παγκόσμιο Βόλεϊ Γυναικών: Η Ιταλία 3-2 την Τουρκία σ' έναν συγκλονιστικό τελικό - Δείτε βίντεο
Σ' έναν από τους κορυφαίους τελικούς στην ιστορία του γυναικείου βόλεϊ κι ένα ματς που δεν ήθελες να τελειώσει ποτέ, η Ιταλία νίκησε 3-2 την Τουρκία και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Σ' αυτήν τη βολεϊκή εποποιία η ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Χούλιο Βελάσκο νίκησε τη συγκλονιστική Μελίσα Βάργκας (33 πόντους) που είχε μοναδικό στήριγμα την Ερντέμ, αλλά στο φινάλε του τελικού του Παγκοσμίου πρωταθλήματος λύγισε.
Ο Ιταλοαργεντινός ήξερε ότι έπρεπε να διαχειριστεί και την κόπωση από τον χθεσινό ημιτελικό (ήταν ο δεύτερος χρονικά αγώνας και η μάχη με τη Βραζιλία κρίθηκε επίσης στο τάι μπρέικ) και έκανε μαεστρική διαχείριση με την Αντρόποβα να είναι καθοριστική όχι μόνο γι' αυτά που έκανε στο φινάλε του τάι μπρέικ (1/2 επ., 2 μπλοκ!), αλλά συνολικά στον αγώνα (14 πόντοι, 12/24 επ., 2 μπλοκ). Ωστόσο η MVP της Ιταλίας ήταν η Μίριαμ Σίλα, η οποία ήταν συγκλονιστική και το δικό της μπλοκ στην Ερντέμ (8-11) ουσιαστικά ήταν αυτό που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της σκουάντρα ατζούρα, την έφερε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά το 2002 και της επέτρεψε να συνεχίσει το εκπληκτικό αήττητο σερί της (έφτασε στις 36 συνεχόμενες νίκες).
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcmnok5wwgex)
Το ματς
Το πρώτο σετ θύμισε κάτι από τρενάκι του τρόμου με τις πολλές εναλλαγές στο σκορ, με την Ιταλία να εκμεταλλεύεται τις κακές υποδοχές της Καρακούρτ και να ξεφεύγει 10-13, αλλά η Τουρκία απάντησε άμεσα με τη Βάρκγας (14-14)η οποία ήταν ευλογία και κατάρα καθώς η Οζμπέι την... εξουθένωσε (7/20 η Κουβανή στο πρώτο σετ, 9/23 όλες οι υπόλοιπες).Η Κουβανή ήταν ασταμάτητη μέχρι το 22-20, αλλά εκεί έχασε το σερβίς, κάρφωσε άουτ και στις δύο επόμενες επιθέσεις της έσπασαν τη μπάλα για το 22-24. Η Εγκόνου (που φάνηκε μόνο σ' αυτά τα σερβίς) έχασε το επόμενο, αλλά η Βάργκας έχασε και την επόμενη κόντρα με τη Νερβίνι να κλείνει το σετ στο 23-25.
Η Ιταλία πήρε το σετ με τις Εγκόνου και Σίλα να έχουν 3/16 και 4/10 αντίστοιχα στην επίθεση, αλλά την Τουρκία να έχει τέσσερα λάθη παραπάνω (9 έναντι 5).
Στο 2ο σετ το ενδιαφέρον χάθηκε πολύ νωρίς καθώς το 2-2 έγινε 9-2 με την Ιταλία να παθαίνει απίστευτο επιθετικό μπλακ άουτ χωρίς να συνέλθει ποτέ. Η Εγκόνου συνέχισε να είναι απούσα από την επίθεση (0/4) με τον Βελάσκο να την αποσύρει νωρίς καθώς το 1-1 ήρθε πολύ άνετα με 25-13.
Στην εκκίνηση του γ' σετ στην εξίσωση του αγώνα μπήκε επιτέλους και η Εγκόνου και με δικούς της πόντους η Ιταλία ξέφυγε 2-6 και μέχρι το 11-15 είχε τον έλεγχο του αγώνα με την Τουρκία να επιστρέφει με τη Βάργκας (16-16) και να έχουμε πάλι θρίλερ. Η Τουρκία πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με λάθος υποδοχή της Τζιοβανίνι (20-19), αλλά στην επόμενη φάση η Σίλα σταμάτησε στο μπλοκ τη Βάργκας και το 21-20 έγινε 21-24 με την Σαχίν και την Οζμπέϊ να ξεχνούν την Ερντέμ παίζοντας μόνο Βάργκας, Καρακούρτ. Η Ερντέμ έσβησε το πρώτο σετ μπολ (22-24), η Βάργκας πήρε έναν απίστευτο άσο (23-24) και μετά το τάιμ άουτ χάλασε την υποδοχή ισοφαρίσει η Ερντέμ 24-24. Ωστόσο η Τζιοβανίνι κράτησε την υποδοχή στον επόμενο κεραυνό της Βάργκας, η Εγκόνου πήρε την αλλαγή και με δικό της άσο το σετ έκλεισε και η Ιταλία προηγήθηκε 2-1 στα σετ.
Όπως και στο δεύτερο σετ, έτσι και στο τέταρτο η Τουρκία δεν άφησε την απογοήτευση να την παρασύρει με την Ιταλία να πληρώνει την κόπωση κι από το τάι μπρέικ του ημιτελικού με τη Βραζιλία, κυνηγώντας από νωρίς το σκορ (6-3, 9-6) και με δύο μπλοκ της Ζεχρά στην Ντανέζι να έχουμε το 12-7. Ο Βελάσκο άρχισε τις αλλαγές, η Τουρκία ξέφυγε 20-12, αλλά χαλάρωσε και με την Οζμπέι να βλέπει πάλι μόνο τη Βάργκας το σκορ έγινε 21-17, χωρίς ωστόσο η... αντεπίθεση να έχει συνέχεια με το σετ να κλείνει στο 25-19 και τον τελικό να οδηγείται στο τάι μπρέικ.
Ο Ιταλοαργεντινός ήξερε ότι έπρεπε να διαχειριστεί και την κόπωση από τον χθεσινό ημιτελικό (ήταν ο δεύτερος χρονικά αγώνας και η μάχη με τη Βραζιλία κρίθηκε επίσης στο τάι μπρέικ) και έκανε μαεστρική διαχείριση με την Αντρόποβα να είναι καθοριστική όχι μόνο γι' αυτά που έκανε στο φινάλε του τάι μπρέικ (1/2 επ., 2 μπλοκ!), αλλά συνολικά στον αγώνα (14 πόντοι, 12/24 επ., 2 μπλοκ). Ωστόσο η MVP της Ιταλίας ήταν η Μίριαμ Σίλα, η οποία ήταν συγκλονιστική και το δικό της μπλοκ στην Ερντέμ (8-11) ουσιαστικά ήταν αυτό που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της σκουάντρα ατζούρα, την έφερε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά το 2002 και της επέτρεψε να συνεχίσει το εκπληκτικό αήττητο σερί της (έφτασε στις 36 συνεχόμενες νίκες).
Το ματς
Το πρώτο σετ θύμισε κάτι από τρενάκι του τρόμου με τις πολλές εναλλαγές στο σκορ, με την Ιταλία να εκμεταλλεύεται τις κακές υποδοχές της Καρακούρτ και να ξεφεύγει 10-13, αλλά η Τουρκία απάντησε άμεσα με τη Βάρκγας (14-14)η οποία ήταν ευλογία και κατάρα καθώς η Οζμπέι την... εξουθένωσε (7/20 η Κουβανή στο πρώτο σετ, 9/23 όλες οι υπόλοιπες).Η Κουβανή ήταν ασταμάτητη μέχρι το 22-20, αλλά εκεί έχασε το σερβίς, κάρφωσε άουτ και στις δύο επόμενες επιθέσεις της έσπασαν τη μπάλα για το 22-24. Η Εγκόνου (που φάνηκε μόνο σ' αυτά τα σερβίς) έχασε το επόμενο, αλλά η Βάργκας έχασε και την επόμενη κόντρα με τη Νερβίνι να κλείνει το σετ στο 23-25.
Η Ιταλία πήρε το σετ με τις Εγκόνου και Σίλα να έχουν 3/16 και 4/10 αντίστοιχα στην επίθεση, αλλά την Τουρκία να έχει τέσσερα λάθη παραπάνω (9 έναντι 5).
Στο 2ο σετ το ενδιαφέρον χάθηκε πολύ νωρίς καθώς το 2-2 έγινε 9-2 με την Ιταλία να παθαίνει απίστευτο επιθετικό μπλακ άουτ χωρίς να συνέλθει ποτέ. Η Εγκόνου συνέχισε να είναι απούσα από την επίθεση (0/4) με τον Βελάσκο να την αποσύρει νωρίς καθώς το 1-1 ήρθε πολύ άνετα με 25-13.
Στην εκκίνηση του γ' σετ στην εξίσωση του αγώνα μπήκε επιτέλους και η Εγκόνου και με δικούς της πόντους η Ιταλία ξέφυγε 2-6 και μέχρι το 11-15 είχε τον έλεγχο του αγώνα με την Τουρκία να επιστρέφει με τη Βάργκας (16-16) και να έχουμε πάλι θρίλερ. Η Τουρκία πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με λάθος υποδοχή της Τζιοβανίνι (20-19), αλλά στην επόμενη φάση η Σίλα σταμάτησε στο μπλοκ τη Βάργκας και το 21-20 έγινε 21-24 με την Σαχίν και την Οζμπέϊ να ξεχνούν την Ερντέμ παίζοντας μόνο Βάργκας, Καρακούρτ. Η Ερντέμ έσβησε το πρώτο σετ μπολ (22-24), η Βάργκας πήρε έναν απίστευτο άσο (23-24) και μετά το τάιμ άουτ χάλασε την υποδοχή ισοφαρίσει η Ερντέμ 24-24. Ωστόσο η Τζιοβανίνι κράτησε την υποδοχή στον επόμενο κεραυνό της Βάργκας, η Εγκόνου πήρε την αλλαγή και με δικό της άσο το σετ έκλεισε και η Ιταλία προηγήθηκε 2-1 στα σετ.
Όπως και στο δεύτερο σετ, έτσι και στο τέταρτο η Τουρκία δεν άφησε την απογοήτευση να την παρασύρει με την Ιταλία να πληρώνει την κόπωση κι από το τάι μπρέικ του ημιτελικού με τη Βραζιλία, κυνηγώντας από νωρίς το σκορ (6-3, 9-6) και με δύο μπλοκ της Ζεχρά στην Ντανέζι να έχουμε το 12-7. Ο Βελάσκο άρχισε τις αλλαγές, η Τουρκία ξέφυγε 20-12, αλλά χαλάρωσε και με την Οζμπέι να βλέπει πάλι μόνο τη Βάργκας το σκορ έγινε 21-17, χωρίς ωστόσο η... αντεπίθεση να έχει συνέχεια με το σετ να κλείνει στο 25-19 και τον τελικό να οδηγείται στο τάι μπρέικ.
Κι εκεί ήρθε η κορύφωση του δράματος με τις δύο ομάδες να καταθέτουν όσες δυνάμεις τους είχαν απομείνει. Η Εγκόνου με άουτ και υπέρβαση έδωσε γρήγορο προβάδισμα στην Τουρκία, η Ιταλία προσπέρασε 2-3 (Σίλα δύο επιθέσεις, άσος Όρο), αλλά δύο νέες κακές επιθέσεις της Εγκόνου και ισάριθμες κόντρες της Βάργκας έφεραν το +2 της Τουρκίας (6-4). Ο Βελάσκο δεν άλλαξε διαγώνια, αλλά είδε την ομάδα του να απαντά με δικό της σερί 3-0 για το 6-7 κι όταν το σκορ έγινε 7-8 με το χαμένο σερβίς της Βάργκας έκανε την διπλή αλλαγή με την Αντρόποβα να περνά μπροστά. Με δικό της μπλοκ μαζί με τη Φαρ έγινε το 7-9, με δική της επίθεση το 8-10 κι όταν η Οζμπέι θυμήθηκε την Ερντέμ, η Σίλα με τρομερό μπλοκ έκανε το 8-11. Κι εκεί τελείωσαν όλα καθώς με άλλα τέσσερα μπλοκ η Ιταλία έφτασε στο 8-15 και στον Παγκόσμιο τίτλο.
Τα σετ: 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 8-15
Πηγή:www.volleyland.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει
Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα