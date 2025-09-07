Παγκόσμιο Βόλεϊ Γυναικών: Η Ιταλία 3-2 την Τουρκία σ' έναν συγκλονιστικό τελικό - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcmkqt8zm0gx)

Κι εκεί ήρθε η κορύφωση του δράματος με τις δύο ομάδες να καταθέτουν όσες δυνάμεις τους είχαν απομείνει. Η Εγκόνου με άουτ και υπέρβαση έδωσε γρήγορο προβάδισμα στην Τουρκία, η Ιταλία προσπέρασε 2-3 (Σίλα δύο επιθέσεις, άσος Όρο), αλλά δύο νέες κακές επιθέσεις της Εγκόνου και ισάριθμες κόντρες της Βάργκας έφεραν το +2 της Τουρκίας (6-4). Ο Βελάσκο δεν άλλαξε διαγώνια, αλλά είδε την ομάδα του να απαντά με δικό της σερί 3-0 για το 6-7 κι όταν το σκορ έγινε 7-8 με το χαμένο σερβίς της Βάργκας έκανε την διπλή αλλαγή με την Αντρόποβα να περνά μπροστά. Με δικό της μπλοκ μαζί με τη Φαρ έγινε το 7-9, με δική της επίθεση το 8-10 κι όταν η Οζμπέι θυμήθηκε την Ερντέμ, η Σίλα με τρομερό μπλοκ έκανε το 8-11. Κι εκεί τελείωσαν όλα καθώς με άλλα τέσσερα μπλοκ η Ιταλία έφτασε στο 8-15 και στον Παγκόσμιο τίτλο.Τα σετ: 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 8-15