Euroleague: Την Τετάρτη η ψηφοφορία για την έδρα του Final-4 του 2026 - Αθήνα και Βελιγράδι οι υποψήφιες πόλεις
Την πόλη που θα φιλοξενήσει το Final-4 του 2026 θα αποφασίσουν οι 13 μέτοχοι της Euroleague

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου θα γίνει όπως όλα δείχνουν γνωστή η έδρα του Final-4 της Euroleague για το 2026. 

Μετά από αναβολές που είχαμε τους περασμένους μήνες έφτασε η ώρα για την κρίσιμη ψηφοφορία η οποία θα στείλει τη διοργάνωση είτε στην Αθήνα, είτε στο Βελιγράδι. 

Η Αθήνα έχει καταθέσει μια πρόταση που αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ και δείχνει να είναι φαβορί έναντι της πρωτεύουσας της Σερβίας που έχει φιλοξενήσει το Final -4 το 2018 και το 2022. 

Η τελευταία φορά που η Αθήνα διοργάνωσε στο ΟΑΚΑ την τελική φάση ήταν το 2007 με νικητή τον Παναθηναϊκό. 

Υπενθυμίζεται ότι για το 2027 και το 2029 έχει ήδη αποφασιστεί ότι το Final Four της EuroLeague θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Για την απόφαση θα ψηφίσουν οι 13 μέτοχοι της Euroleague που είναι οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός (Ελλάδα), Εφές, Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια (Ισπανία), Μακάμπι (Ισραήλ), Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία), Βιλερμπάν (Γαλλία), Μπάγερν (Γερμανία), Ζαλγκίρις (Λιθουανία), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία).




